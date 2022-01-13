***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 11:17
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişiklik Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993339
BIST
11:032.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,23
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.072
En Düşük
2.054
11:0313,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3345
|Açılış
|: 13,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
11:0315,7100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0700
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7200
En Düşük
15,6500
11:03795,54
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 18,57
|Açılış
|: 795,54
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler11:01
|UZERB
|74,85
|1.273.273
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|824.955
|% 9,96
|
|KAPLM
|36,74
|12.409.655
|% 7,62
|
|NETAS
|20,10
|21.960.508
|% 7,31
|
|LINK
|32,50
|25.191.860
|% 7,19
|
|BRMEN
|2,69
|161.123
|% -4,27
|
|SONME
|39,66
|1.527.211
|% -3,50
|
|DOCO
|1.283,30
|10.376.685
|% -3,37
|
|TRILC
|11,29
|7.347.989
|% -3,09
|
|BLCYT
|15,35
|5.375.883
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,01
|1.865.635.224
|% -0,31
|
|THYAO
|27,68
|1.192.989.054
|% 2,98
|
|SISE
|15,07
|471.524.016
|% -0,79
|
|ASELS
|24,50
|449.623.739
|% 1,41
|
|GARAN
|11,91
|430.535.488
|% 0,51
|
|KRDMD
|13,01
|1.865.635.224
|% -0,31
|
|YKBNK
|3,89
|373.482.064
|% 0,26
|
|DARDL
|3,75
|219.132.896
|% 5,34
|
|THYAO
|27,68
|1.192.989.054
|% 2,98
|
|ODAS
|1,37
|57.365.783
|% 0,74
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5316
|13,5580
|% 2,53
|
|Euro
|15,6900
|15,7100
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,5804
|18,6736
|% 2,79
|
|Frank
|14,8114
|14,9007
|% 2,76
|
|Riyal
|3,6035
|3,6216
|% 2,58
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,17
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,21
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|-0,29
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 03 artarak (% 0.31 ) 2, 305
-
11:16XU100
Endeks 2, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 8, 852.00 milyon TL de
-
11:16DARDL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 360, 521 adet işlem
-
11:15CLEBI
Yüzde 4.29 oranında artışla 231.00 lira fiyatla işlem gören hissede 164, 369 adet işlem
-
11:13GEDZA
Yüzde 5.25 oranında artışla 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 920 adet işlem