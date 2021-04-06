***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.04.2021 11:44
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARE Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923716
BIST
14:341.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,35
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:348,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0537
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:349,6364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0452
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:34454,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,75
|Açılış
|: 454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:34
|FMIZP
|161,70
|178.925.149
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|429.171
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|160.622
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|128.027.853
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|117.120.269
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.199.792
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.242.332
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,62
|48.390.345
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,96
|688.623.613
|% -2,97
|
|GARAN
|6,89
|665.441.229
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,37
|560.709.099
|% 1,09
|
|KOZAL
|124,30
|549.924.605
|% -1,43
|
|FENER
|36,56
|536.911.160
|% -3,18
|
|EKGYO
|1,96
|688.623.613
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.128.839
|% -0,72
|
|GARAN
|6,89
|665.441.229
|% -0,14
|
|BJKAS
|8,37
|560.709.099
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,19
|143.898.804
|% -2,23
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1521
|8,1558
|% 0,66
|
|Euro
|9,6292
|9,6364
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,2400
|11,2964
|% 0,12
|
|Frank
|8,6495
|8,7016
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% 0,67
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|6,05
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.991
|3.067
|21,21
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|10,27
|
|Çeyrek
|725
|742
|5,13
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,07
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|0,96
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:46IEYHO
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 597, 443 adet işlem
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, ASELS
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, GARAN
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.18 ) 1, 226
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, UMPAS, ERBOS, DOCO, TURGG, NTGAZ, FMIZP, JANTS, FRIGO, MTRKS