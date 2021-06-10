***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.06.2021 12:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FYA Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941671
BIST
14:101.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:108,5338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0561
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5211
14:1010,4099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0571
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:10515,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,31
|Açılış
|: 515,33
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:10
|GSDDE
|6,71
|3.669.954
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.881.314
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|258.283.846
|% 9,93
|
|SILVR
|5,92
|16.696.607
|% 9,83
|
|FENER
|35,98
|269.296.244
|% 8,31
|
|YESIL
|3,51
|56.611.669
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.074.090
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|28,10
|15.039.606
|% -7,99
|
|TKURU
|179,40
|4.846.576
|% -7,76
|
|KOZAL
|129,40
|1.614.192.181
|% 3,11
|
|THYAO
|14,42
|668.528.819
|% -0,96
|
|GARAN
|8,39
|618.327.214
|% 0,36
|
|KOZAA
|16,47
|411.148.082
|% 1,04
|
|ATATP
|32,64
|332.921.974
|% -7,06
|
|EKGYO
|2,08
|268.907.003
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|174.842.729
|% 0,44
|
|GARAN
|8,39
|618.327.214
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,24
|78.881.483
|% 0,00
|
|BOBET
|4,87
|258.283.846
|% 9,93
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5317
|8,5338
|% -0,65
|
|Euro
|10,4049
|10,4099
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,9868
|12,0469
|% -0,83
|
|Frank
|9,4869
|9,5441
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% -0,70
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.468
|-39,00
|
|Tam
|3.399
|3.484
|-40,21
|
|Yarım
|1.643
|1.686
|-19,45
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,73
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|0,26
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:20ERBOS
Yüzde 5.28 oranında artışla 103.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 099, 120 adet işlem
-
14:19EMKEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 890, 089 adet işlem
-
14:18ERBOS
Yüzde 5.39 oranında artışla 103.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 507 adet işlem
-
14:17EGEEN
Yüzde 6.49 oranında artışla 1, 335.40 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 033 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, THYAO