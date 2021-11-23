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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

23.11.2021 16:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahnamenin 7.1.3 md 
yeni aracı kurum ilave edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979293


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