***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.11.2021 16:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahnamenin 7.1.3 md
yeni aracı kurum ilave edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979293
BIST
17:491.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,46
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:4912,8763
En Yüksek
|Değişim
|: 12,89%
|| 1,4701
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:4914,4918
En Yüksek
|Değişim
|: 13,02%
|| 1,6693
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:49711,42
En Yüksek
|Değişim
|: 7,41%
|| 49,08
|Açılış
|: 711,42
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:47
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.794.661
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.668.287
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.780.141
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.158.884
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|113.822.151
|% -9,98
|
|BASGZ
|11,32
|824.983.246
|% -9,94
|
|GESAN
|25,18
|74.860.460
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|184.474.001
|% -9,35
|
|IHGZT
|0,76
|34.272.716
|% -8,43
|
|GARAN
|11,59
|4.282.644.939
|% -2,93
|
|KRDMD
|8,65
|3.724.208.086
|% 3,97
|
|SISE
|11,83
|3.182.553.064
|% 5,53
|
|THYAO
|18,61
|2.620.128.625
|% 5,56
|
|EREGL
|23,02
|2.078.868.016
|% 6,77
|
|YKBNK
|3,44
|1.870.358.079
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,65
|3.724.208.086
|% 3,97
|
|ODAS
|1,60
|603.035.609
|% -2,44
|
|GARAN
|11,59
|4.282.644.939
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,17
|696.908.227
|% -0,91
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,7646
|12,8712
|% 12,84
|
|Euro
|14,3728
|14,4961
|% 13,05
|
|Sterlin
|16,5983
|16,6816
|% 8,98
|
|Frank
|13,2807
|13,3607
|% 9,06
|
|Riyal
|3,3096
|3,3262
|% 9,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-15,13
|
|Altın Gr.
|713
|713
|50,55
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|9,35
|9,36
|0,49
|
|B. Petrol
|80,91
|80,91
|1,21
|
Seans Raporu
17:47
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, GARAN, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 25 artarak (% 1.88 ) 1, 586
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, MIATK, DURDO, TBORG, YBTAS, TETMT, FRIGO, DOBUR, PRKAB, PENTA
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN, MERCN, BASGZ
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17:59
EREGL, EGEPO, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında