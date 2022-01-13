***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 11:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Dağtım Kuruluşları maddesinde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993342
BIST
14:402.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 15,12
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:4013,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3757
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:4015,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4672
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:40797,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 20,15
|Açılış
|: 796,65
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|PKENT
|8.121,80
|12.298.759
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|4.131.278.878
|% 1,92
|
|THYAO
|28,68
|3.517.884.351
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.450.343.023
|% 0,51
|
|EREGL
|31,80
|1.433.749.947
|% 0,70
|
|SISE
|15,28
|1.415.417.148
|% 0,59
|
|KRDMD
|13,30
|4.131.278.878
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,86
|927.647.757
|% -0,52
|
|THYAO
|28,68
|3.517.884.351
|% 6,70
|
|PETKM
|9,73
|1.201.374.437
|% 1,88
|
|ODAS
|1,39
|169.296.359
|% 2,21
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5910
|13,5936
|% 2,80
|
|Euro
|15,6023
|15,6169
|% 3,04
|
|Sterlin
|18,6233
|18,7167
|% 3,02
|
|Frank
|14,8463
|14,9358
|% 3,00
|
|Riyal
|3,6109
|3,6290
|% 2,79
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,71
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,06
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.367
|-79,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-75,86
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,69
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-18,35
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,11
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53EMNIS
Yüzde 9.96 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 584 adet işlem
-
14:52THYAO
Yüzde 6.70 oranında artışla 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 810, 861 adet işlem
-
14:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, TAVHL
-
14:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 62 artarak (% 0.89 ) 1, 876
-
14:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, TETMT, EMNIS, UZERB