***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 11:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Dağtım Kuruluşları maddesinde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993344
BIST
14:402.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,22
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:4013,5992
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,3757
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:4015,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,4672
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:40797,12
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 20,15
|Açılış
|: 796,65
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.099,00
|12.412.307
|% 9,67
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|EREGL
|31,80
|1.442.022.422
|% 0,70
|
|SISE
|15,29
|1.424.568.109
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|929.093.363
|% -0,52
|
|PETKM
|9,74
|1.239.208.866
|% 1,99
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5905
|13,5992
|% 2,84
|
|Euro
|15,5964
|15,6234
|% 3,08
|
|Sterlin
|18,6286
|18,7220
|% 3,05
|
|Frank
|14,8464
|14,9358
|% 3,00
|
|Riyal
|3,6116
|3,6297
|% 2,81
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-3,95
|
|Altın Gr.
|796
|796
|18,88
|
|Cumhuriyet
|5.286
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,63
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-38,03
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-19,02
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,05
|