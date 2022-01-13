***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 11:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Dağtım Kuruluşları maddesinde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993346
BIST
14:402.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,20
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:4013,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3784
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:4015,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4608
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:40796,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 19,62
|Açılış
|: 796,59
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:40
|TETMT
|367,40
|10.774.486
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.099,00
|12.412.307
|% 9,67
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|EREGL
|31,80
|1.442.022.422
|% 0,70
|
|SISE
|15,29
|1.424.568.109
|% 0,66
|
|KRDMD
|13,28
|4.169.513.555
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|929.093.363
|% -0,52
|
|PETKM
|9,74
|1.239.208.866
|% 1,99
|
|THYAO
|28,68
|3.532.747.430
|% 6,70
|
|GARAN
|11,91
|1.463.086.488
|% 0,51
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5896
|13,6019
|% 2,86
|
|Euro
|15,6000
|15,6170
|% 3,04
|
|Sterlin
|18,6131
|18,7065
|% 2,97
|
|Frank
|14,8333
|14,9226
|% 2,91
|
|Riyal
|3,6082
|3,6263
|% 2,71
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,56
|
|Altın Gr.
|796
|797
|19,62
|
|Cumhuriyet
|5.292
|5.372
|-74,00
|
|Tam
|5.265
|5.399
|-73,88
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,73
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-17,87
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,15
|0,28
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|0,04
|