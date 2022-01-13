***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 11:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Dağtım Kuruluşları maddesinde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993347
BIST
17:312.070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,76
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:3113,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,2667
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:3115,5063
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,3501
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:31789,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 12,86
|Açılış
|: 789,83
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:31
|TETMT
|367,40
|17.497.008
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.961
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.865.191
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|EREGL
|31,76
|2.097.588.062
|% 0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|SISE
|15,11
|1.880.784.323
|% -0,53
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,84
|1.204.310.393
|% -1,03
|
|PETKM
|9,58
|1.694.195.828
|% 0,31
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4549
|13,4902
|% 2,02
|
|Euro
|15,4611
|15,5063
|% 2,31
|
|Sterlin
|18,5777
|18,6708
|% 2,77
|
|Frank
|14,8446
|14,9340
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% 2,56
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 4 artarak (% 0.23 ) 2, 303
-
17:46DOAS
Yüzde 4.81 oranında artışla 45.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 584, 397 adet işlem
-
17:44PSGYO
Yüzde 9.95 oranında artışla 17.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 729, 729 adet işlem
-
17:43ICBCT
Yüzde 4.59 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 544, 242 adet işlem
-
17:41XU100
Endeks 2, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 35, 586.00 milyon TL de