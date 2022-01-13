***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.01.2022 11:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-11-2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Dağtım Kuruluşları maddesinde değişiklik
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993348
BIST
17:332.071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,16
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
17:3313,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2564
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
17:3315,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,3388
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
17:33790,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 13,43
|Açılış
|: 790,40
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler17:33
|TETMT
|367,40
|17.497.008
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.774.961
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|PSGYO
|17,79
|114.865.191
|% 9,95
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|EREGL
|31,76
|2.097.588.062
|% 0,57
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|SISE
|15,11
|1.880.784.323
|% -0,53
|
|KRDMD
|13,52
|6.286.315.859
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,84
|1.204.310.393
|% -1,03
|
|PETKM
|9,58
|1.694.195.828
|% 0,31
|
|GARAN
|11,85
|1.932.645.989
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|4.542.547.483
|% 5,21
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4511
|13,4799
|% 1,94
|
|Euro
|15,4348
|15,4950
|% 2,24
|
|Sterlin
|18,5777
|18,6708
|% 2,77
|
|Frank
|14,8446
|14,9340
|% 2,99
|
|Riyal
|3,6030
|3,6211
|% 2,56
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-5,60
|
|Altın Gr.
|794
|794
|17,28
|
|Cumhuriyet
|5.287
|5.366
|-80,00
|
|Tam
|5.261
|5.394
|-78,49
|
|Yarım
|2.543
|2.609
|-37,97
|
|Çeyrek
|1.275
|1.305
|-18,99
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,25
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,08
|