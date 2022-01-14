***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.01.2022 15:58
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994118
BIST
15:592.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,83
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.054
15:5913,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0101
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
15:5915,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0460
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
15:59792,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,98
|Açılış
|: 792,35
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler15:57
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.571.547
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|246.333.591
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,10
|10.343.972
|% -6,11
|
|RALYH
|9,37
|49.364.201
|% -5,92
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,30
|3.179.649.640
|% -1,67
|
|KRDMD
|13,32
|2.936.452.367
|% -0,22
|
|EREGL
|31,30
|1.095.407.874
|% -1,01
|
|SISE
|15,01
|1.046.138.532
|% -0,27
|
|KOZAL
|128,90
|807.568.865
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,42
|666.110.549
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,32
|2.936.452.367
|% -0,22
|
|YKBNK
|3,77
|679.200.004
|% -1,05
|
|THYAO
|28,30
|3.179.649.640
|% -1,67
|
|SISE
|15,01
|1.046.138.532
|% -0,27
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5430
|13,5535
|% -0,21
|
|Euro
|15,5016
|15,5140
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,5088
|18,6016
|% -0,22
|
|Frank
|14,7988
|14,8880
|% -0,27
|
|Riyal
|3,5983
|3,6164
|% -0,26
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-0,80
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.345
|-21,00
|
|Tam
|5.241
|5.372
|-22,11
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-10,69
|
|Çeyrek
|1.271
|1.299
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|0,60
|