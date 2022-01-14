***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.01.2022 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994151
BIST
16:472.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,30
|Açılış
|: 2.071
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|Önceki Kapanış
|: 2.071
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2.081
En Düşük
2.049
16:4713,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0347
|Açılış
|: 13,5300
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4816
16:4715,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0881
|Açılış
|: 15,4600
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|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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15,6726
En Düşük
15,4530
16:47794,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,70
|Açılış
|: 794,63
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|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:47
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.596.440
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|250.859.556
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,80
|11.802.850
|% -6,37
|
|RALYH
|9,34
|54.420.316
|% -6,22
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,22
|3.531.637.148
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,23
|3.402.800.315
|% -0,90
|
|EREGL
|31,26
|1.219.860.899
|% -1,14
|
|SISE
|15,04
|1.188.360.370
|% -0,07
|
|GARAN
|11,81
|867.302.735
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,41
|820.973.269
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,23
|3.402.800.315
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,81
|814.020.020
|% 0,00
|
|THYAO
|28,22
|3.531.637.148
|% -1,95
|
|AKBNK
|7,50
|622.233.729
|% -0,79
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5345
|13,5473
|% -0,26
|
|Euro
|15,4857
|15,4935
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,5126
|18,6055
|% -0,20
|
|Frank
|14,8082
|14,8974
|% -0,21
|
|Riyal
|3,5960
|3,6140
|% -0,32
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.826
|1.826
|4,23
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,77
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,28
|