***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.01.2023 06:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103595
BIST
13:195.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 64,03
|Açılış
|: 5.514
|
|Önceki Kapanış
|: 5.490
|
5.569
En Düşük
5.502
13:1918,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 19,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8424
En Düşük
18,7516
13:1920,5017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0880
|Açılış
|: 20,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6550
|
20,5880
En Düşük
20,3810
13:191.166,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.166,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.165,45
|
1.171,72
En Düşük
1.160,37
BIST En Aktif Hisseler13:17
|BJKAS
|7,37
|200.907.723
|% 10,00
|
|ASUZU
|195,80
|285.877.139
|% 10,00
|
|GUBRF
|370,30
|1.198.113.807
|% 9,98
|
|ONCSM
|66,15
|3.564.162
|% 9,98
|
|GZNMI
|16,75
|55.643.384
|% 9,98
|
|SASA
|112,90
|495.589.305
|% -6,31
|
|HEKTS
|35,92
|274.255.738
|% -6,21
|
|GESAN
|228,40
|323.761.647
|% -5,03
|
|SANEL
|18,08
|5.979.569
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,53
|3.608.701
|% -4,16
|
|THYAO
|155,10
|5.181.510.108
|% 1,44
|
|AKBNK
|19,53
|3.285.585.846
|% 4,38
|
|PETKM
|18,95
|3.248.949.396
|% 1,28
|
|KOZAL
|609,90
|3.068.338.735
|% 4,19
|
|EREGL
|40,80
|2.376.010.811
|% -0,49
|
|YKBNK
|10,68
|2.106.281.734
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,68
|1.664.153.763
|% 0,58
|
|PETKM
|18,95
|3.248.949.396
|% 1,28
|
|AKBNK
|19,53
|3.285.585.846
|% 4,38
|
|SKBNK
|3,03
|387.955.400
|% 2,36
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8063
|18,8087
|% 0,01
|
|Euro
|20,5001
|20,5054
|% 0,45
|
|Sterlin
|23,2312
|23,3477
|% -0,04
|
|Frank
|20,4299
|20,5529
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9929
|5,0179
|% -0,03
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|1,72
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.975
|1,00
|
|Tam
|7.906
|7.955
|-33,00
|
|Yarım
|3.861
|3.893
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.946
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|87,99
|87,99
|0,36
|