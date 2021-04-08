***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 14:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
IZS Fon Portföy Dağılım Raporu 2021/03
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925033
BIST
14:201.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:208,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0172
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:209,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0212
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:20458,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,48
|Açılış
|: 458,82
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,90
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SAMAT
|6,82
|41.746.195
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|192.671
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.646.888
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,70
|55.470.730
|% 9,67
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.488.526
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,12
|631.349.940
|% 9,41
|
|DOHOL
|3,34
|500.031.702
|% 2,77
|
|SISE
|7,49
|466.416.157
|% 1,35
|
|FENER
|38,06
|397.322.294
|% -2,16
|
|PETKM
|6,05
|382.741.044
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|500.031.702
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,93
|189.672.956
|% -2,03
|
|TSKB
|1,41
|94.429.540
|% 0,00
|
|BJKAS
|10,12
|631.349.940
|% 9,41
|
|PETKM
|6,05
|382.741.044
|% 0,83
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1463
|8,1634
|% 0,21
|
|Euro
|9,7011
|9,7118
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1809
|11,2370
|% 0,17
|
|Frank
|8,7593
|8,8121
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1697
|2,1805
|% 0,16
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,39
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.019
|3.095
|4,29
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|2,07
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,24
|