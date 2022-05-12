***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:51
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029614
BIST
10:462.413
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -40,50
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:4615,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:4616,1254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0086
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:46914,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,91
|Açılış
|: 914,07
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
915,28
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GLBMD
|7,15
|9.893.443
|% 10,00
|
|ESCOM
|11,91
|41.431.128
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|7.074.041
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.528.025
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,09
|141.772.883
|% 6,84
|
|LIDFA
|6,21
|390.031
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|27.973.945
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|477.366
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.936.472
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,43
|2.012.634
|% -9,94
|
|THYAO
|41,66
|738.261.069
|% -1,28
|
|SISE
|19,64
|658.991.356
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,17
|541.781.833
|% -3,00
|
|EREGL
|33,12
|438.051.104
|% -2,99
|
|ASELS
|23,16
|412.440.002
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,71
|263.420.899
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,65
|290.849.728
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,58
|160.371.296
|% -1,92
|
|ODAS
|2,32
|91.443.754
|% -5,31
|
|SISE
|19,64
|658.991.356
|% -1,60
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3630
|15,3763
|% 0,49
|
|Euro
|16,0886
|16,1254
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,7081
|18,8019
|% 0,11
|
|Frank
|15,3894
|15,4822
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0860
|4,1065
|% 0,45
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,42
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,89
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,40
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
|