***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029615
BIST
11:132.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -40,38
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1315,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0872
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1316,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0523
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:13915,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,68
|Açılış
|: 915,31
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:11
|GLBMD
|7,15
|10.328.692
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.406.932
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.694.515
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|50.459.316
|% 8,31
|
|ACSEL
|54,85
|9.787.773
|% 6,61
|
|LIDFA
|6,21
|434.060
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|48.676.991
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.451
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.287.299
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.759.143
|% -7,37
|
|THYAO
|41,84
|1.111.821.715
|% -0,85
|
|SISE
|19,63
|766.419.284
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|EREGL
|33,16
|530.297.688
|% -2,87
|
|ASELS
|23,16
|501.730.944
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,70
|270.819.686
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|336.331.142
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|201.268.467
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|117.216.993
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3793
|15,3888
|% 0,57
|
|Euro
|16,1372
|16,1821
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% 0,10
|
|Frank
|15,3779
|15,4705
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0881
|4,1086
|% 0,50
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-1,12
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,39
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,08
|