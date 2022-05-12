***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:52
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029616
BIST
11:012.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -39,96
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:0115,3877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0858
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3943
En Düşük
15,2578
11:0116,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0500
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:01914,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,96
|Açılış
|: 914,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,25
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:01
|GLBMD
|7,15
|10.232.267
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.265.856
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.602.046
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,71
|47.103.751
|% 8,13
|
|ULUUN
|10,96
|150.657.870
|% 5,59
|
|LIDFA
|6,21
|415.120
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|29.979.434
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|508.749
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.034.330
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,62
|2.360.506
|% -7,91
|
|THYAO
|41,74
|920.795.748
|% -1,09
|
|SISE
|19,62
|718.369.146
|% -1,70
|
|KRDMD
|16,18
|617.107.655
|% -2,94
|
|EREGL
|33,18
|493.229.387
|% -2,81
|
|ASELS
|23,16
|455.290.739
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,70
|265.052.061
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,64
|296.867.628
|% -1,28
|
|DOHOL
|3,58
|174.772.891
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|111.679.336
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,18
|617.107.655
|% -2,94
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3794
|15,3877
|% 0,56
|
|Euro
|16,1350
|16,1840
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,6954
|18,7892
|% 0,04
|
|Frank
|15,3758
|15,4684
|% 0,27
|
|Riyal
|4,0848
|4,1053
|% 0,42
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
|