***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.05.2022 10:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu 2022/04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029617
BIST
14:082.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -63,63
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:0815,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0976
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:0816,1653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0313
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:08913,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,71
|Açılış
|: 913,35
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:06
|GLBMD
|7,15
|18.713.820
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.688.280
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.145
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,19
|274.028.785
|% 7,80
|
|LIDFA
|6,21
|713.827
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.354.026
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|838.159
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,44
|2.927.656.785
|% -1,80
|
|SISE
|19,52
|2.204.524.101
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,86
|1.588.293.876
|% -4,86
|
|ASELS
|22,88
|1.256.102.528
|% -4,11
|
|SAHOL
|19,26
|1.246.873.074
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,68
|675.878.608
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|800.598.998
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|411.192.402
|% -1,92
|
|SISE
|19,52
|2.204.524.101
|% -2,20
|
|ODAS
|2,34
|232.089.283
|% -4,49
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3911
|15,3965
|% 0,62
|
|Euro
|16,1262
|16,1655
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7428
|18,8368
|% 0,29
|
|Frank
|15,3930
|15,4857
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0921
|4,1126
|% 0,60
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,75
|
|Altın Gr.
|914
|915
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.106
|6.262
|-30,59
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-14,80
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,40
|
|Gümüş.Ons
|21,03
|21,06
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,39
|
Seans Raporu
14:06
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14:21VKFYO
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 427 adet işlem
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14:20EMNIS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 487 adet işlem
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14:19AYEN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 096 adet işlem
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14:18ETILR
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 150 adet işlem
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14:17XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 47 altında . İşlem hacmi 24, 650.00 milyon TL de