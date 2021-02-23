***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.02.2021 12:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IYP İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911795
BIST
13:141.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -22,38
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
13:147,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,0320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
13:148,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0163
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
13:14408,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 408,28
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler13:14
|SAYAS
|19,27
|53.364.755
|% 9,99
|
|KSTUR
|286,50
|2.412.617
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,50
|4.410.116
|% 9,95
|
|MERIT
|342,00
|9.656.313
|% 9,72
|
|KRGYO
|7,66
|59.223.411
|% 9,27
|
|TKNSA
|18,09
|85.001.770
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|14.208.163
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|622.675
|% -10,00
|
|SERVE
|18,00
|101.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|34,74
|1.192.798
|% -10,00
|
|SASA
|36,70
|1.412.074.009
|% -9,02
|
|KOZAL
|136,10
|1.073.217.079
|% -1,73
|
|GUBRF
|83,00
|1.044.906.454
|% 5,93
|
|SISE
|7,36
|840.845.486
|% -1,34
|
|GARAN
|9,20
|753.725.983
|% -0,11
|
|IHLAS
|0,99
|269.977.315
|% -9,17
|
|EKGYO
|2,35
|604.620.119
|% -3,29
|
|SKBNK
|1,42
|273.656.980
|% -4,05
|
|TSKB
|1,77
|285.327.135
|% -0,56
|
|PETKM
|5,20
|666.990.941
|% 1,56
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0295
|7,0325
|% 0,16
|
|Euro
|8,5439
|8,5491
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,8711
|9,9206
|% 0,34
|
|Frank
|7,7752
|7,8221
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8684
|1,8778
|% 0,15
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|0,06
|
|Altın Gr.
|408
|408
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.756
|7,00
|
|Tam
|2.705
|2.772
|9,20
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|4,44
|
|Çeyrek
|656
|670
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,93
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,83
|64,83
|0,47
|