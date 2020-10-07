***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 19:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 14.184.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.184.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş. 3772944 TRY 26,60
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65
Hasan Turgay Ozaner 3313737 TRY 23,36
Tufan Deriner 2707796 TRY 19,09
Alpaslan Ensari 2702116 TRY 19,05
Atıf Cezairli 473391 TRY 3,34
Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91
TOPLAM 6300000 TRY 100,00
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hasan Turgay Ozaner Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 35 Bağımsız Üye Değil
ADNAN NAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tufan Deriner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.6 Bağımsız Üye Değil
Alpaslan Ensari Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.54 Bağımsız Üye Değil
BURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HOCAOĞLU Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879490
BIST