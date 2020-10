***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 14.184.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 14.184.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Global Yatırım Holding A.Ş. 3772944 TRY 26,60Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65Hasan Turgay Ozaner 3313737 TRY 23,36Tufan Deriner 2707796 TRY 19,09Alpaslan Ensari 2702116 TRY 19,05Atıf Cezairli 473391 TRY 3,34Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91TOPLAM 6300000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHasan Turgay Ozaner Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 35 Bağımsız Üye DeğilADNAN NAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan VekiliTufan Deriner Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.6 Bağımsız Üye DeğilAlpaslan Ensari Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 28.54 Bağımsız Üye DeğilBURAK AHMET ÜSTAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 21.02.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA RUŞEN SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerBARIŞ HOCAOĞLU Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879490BIST