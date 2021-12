***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. 9446544 TRY 66,60Hasan Turgay Ozaner 1056132 TRY 7,45Tufan Deriner 1056133 TRY 7,45Alpaslan Ensari 1056132 TRY 7,45Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65Lütfi Emre Cezairli 355043 TRY 2,50Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91TOPLAM 14184000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985811BIST