***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.12.2021 16:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. 9446544 TRY 66,60
Hasan Turgay Ozaner 1056132 TRY 7,45
Tufan Deriner 1056133 TRY 7,45
Alpaslan Ensari 1056132 TRY 7,45
Polis Bakım ve Yardım Sandığı 943236 TRY 6,65
Lütfi Emre Cezairli 355043 TRY 2,50
Mehmet Fevzi Çelebi 270780 TRY 1,91
TOPLAM 14184000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985811
BIST
16:351.796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -8,54
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
16:3511,4867
En Yüksek
|Değişim
|: -5,77%
|| -0,7032
|Açılış
|: 11,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
16:3513,0019
En Yüksek
|Değişim
|: -6,06%
|| -0,8382
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
16:35652,49
En Yüksek
|Değişim
|: -7,81%
|| -55,31
|Açılış
|: 652,49
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PENTA
|359,70
|32.198.651
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.085.710
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.343.719
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GSDHO
|2,70
|201.299.825
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|16.307.653
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.652.665
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.419.597
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|GARAN
|11,83
|3.343.036.184
|% -0,42
|
|SISE
|12,73
|2.605.852.999
|% -4,14
|
|EREGL
|25,30
|2.076.386.142
|% -0,55
|
|THYAO
|18,86
|1.584.278.298
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,90
|1.499.797.794
|% -4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.476.054.056
|% 2,59
|
|GARAN
|11,83
|3.343.036.184
|% -0,42
|
|SISE
|12,73
|2.605.852.999
|% -4,14
|
|DOHOL
|2,71
|483.543.384
|% -2,52
|
|KRDMD
|8,90
|1.499.797.794
|% -4,30
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4509
|11,4867
|% -5,77
|
|Euro
|12,9602
|13,0019
|% -6,06
|
|Sterlin
|15,0056
|15,0809
|% -7,68
|
|Frank
|12,1366
|12,2097
|% -8,19
|
|Riyal
|2,9775
|2,9924
|% -8,09
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,79
|
|Altın Gr.
|645
|645
|-62,59
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.269
|4.394
|-544,40
|
|Yarım
|2.063
|2.125
|-263,34
|
|Çeyrek
|1.035
|1.063
|-131,67
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,14
|8,15
|-0,80
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|0,29
|