***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
13.01.2021 12:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başer Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notunun, Kobirate tarafından "KR BB+" olarak güncellendiği açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901797
BIST
13:551.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.554
13:557,4489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:559,0771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:55444,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,53
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.245.042
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|176.209.989
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|LUKSK
|36,12
|2.926.586
|% -7,38
|
|FORMT
|5,55
|23.219.589
|% -6,25
|
|THYAO
|13,09
|1.775.121.629
|% 1,79
|
|SISE
|7,72
|1.391.812.730
|% 1,05
|
|TKFEN
|18,92
|912.874.841
|% 1,72
|
|TCELL
|16,99
|885.804.176
|% 1,80
|
|PETKM
|5,20
|791.281.519
|% -1,70
|
|TSKB
|1,87
|513.109.936
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,43
|602.882.997
|% -0,82
|
|SISE
|7,72
|1.391.812.730
|% 1,05
|
|DOHOL
|3,66
|567.542.058
|% 3,98
|
|PETKM
|5,20
|791.281.519
|% -1,70
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4466
|7,4510
|% -0,05
|
|Euro
|9,0702
|9,0771
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,1523
|10,2032
|% -0,05
|
|Frank
|8,3490
|8,3993
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9787
|1,9886
|% -0,12
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|1,00
|
|Tam
|2.931
|3.004
|-2,56
|
|Yarım
|1.417
|1.453
|-1,24
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,57
|56,57
|-0,01
|