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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

13.01.2021 12:29



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )

Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Başer Faktoring A.Ş.'nin uzun vadeli derecelendirme notunun, Kobirate tarafından "KR BB+" olarak güncellendiği açıklanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901797


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PSDTC 31,24 16.245.042 % 10,00  
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Altın Ons 1.856 1.856 0,41  
Altın Gr. 444 444 -1,33  
Cumhuriyet 2.946 2.990 1,00  
Tam 2.931 3.004 -2,56  
Yarım 1.417 1.453 -1,24  
Çeyrek 711 727 -0,61  
Gümüş.Ons 25,44 25,47 -0,09  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 -0,06  
B. Petrol 56,57 56,57 -0,01  
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