***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
03.05.2021 15:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu )
Türkçe
Varlık veya İhraççı Derecelendirme Notu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IST Fon Varlık veya İhraççı Notu Değişikliği hk
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934119
BIST
16:511.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,20
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.400
16:518,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
16:5110,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0345
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
16:51477,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 7,05
|Açılış
|: 477,80
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,26
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PEKGY
|1,32
|66.603.862
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.797.296
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.109.896
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.917.236
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|36.585.000
|% -10,00
|
|ATLAS
|1,62
|12.852.409
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.228.110
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.288.803
|% -9,95
|
|THYAO
|12,80
|891.688.358
|% 4,66
|
|GARAN
|7,26
|596.460.288
|% 0,69
|
|PETKM
|6,79
|569.556.202
|% 1,19
|
|KOZAL
|114,50
|537.937.721
|% 1,33
|
|SISE
|7,70
|518.944.070
|% 2,53
|
|YKBNK
|2,11
|221.555.643
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|190.850.820
|% 1,10
|
|PETKM
|6,79
|569.556.202
|% 1,19
|
|GARAN
|7,26
|596.460.288
|% 0,69
|
|AKBNK
|4,93
|382.610.501
|% 1,02
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2848
|8,2891
|% 0,17
|
|Euro
|9,9991
|10,0065
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,4970
|11,5547
|% 0,85
|
|Frank
|9,0620
|9,1166
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2063
|2,2173
|% 0,29
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|24,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,70
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,16
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,43
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:00VERTU
Yüzde 7.86 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 860 adet işlem
-
16:59BSOKE
Yüzde 7.12 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 335 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 57 artarak (% 1.07 ) 1, 472
-
16:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
16:58XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 10, 981.00 milyon TL de