***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.01.2022 16:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994152
BIST
16:142.053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,59
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.052
16:1413,5464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0356
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:1415,4995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0821
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:14794,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,20
|Açılış
|: 794,12
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.456.258
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|RALYH
|9,33
|52.375.739
|% -6,33
|
|DOBUR
|106,00
|10.851.759
|% -6,19
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,22
|3.223.261.125
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|3.076.740.062
|% -1,05
|
|EREGL
|31,22
|1.128.127.779
|% -1,27
|
|SISE
|14,99
|1.078.678.799
|% -0,40
|
|KOZAL
|128,80
|823.075.590
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,42
|668.256.939
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,21
|3.076.740.062
|% -1,05
|
|YKBNK
|3,76
|700.045.598
|% -1,31
|
|THYAO
|28,22
|3.223.261.125
|% -1,95
|
|AKBNK
|7,48
|553.875.079
|% -1,06
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5296
|13,5464
|% -0,26
|
|Euro
|15,4856
|15,4995
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,5378
|18,6308
|% -0,07
|
|Frank
|14,8285
|14,9179
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6040
|3,6220
|% -0,10
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
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16:27XU100
Endeks 2, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 22, 641.00 milyon TL de
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 02 kaybederek (% -0.97 ) 1, 849
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFB, DARDL, QNBFL
-
16:22
AYEN, SELVA, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında