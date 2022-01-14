***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
14.01.2022 17:15
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IJV Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994171
BIST
17:062.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,46
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
17:0613,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0523
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
17:0615,4796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1020
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
17:06795,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 795,29
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler17:04
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|177.970.341
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.616.424
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|253.228.585
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,50
|12.137.797
|% -5,75
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|RALYH
|9,40
|54.877.546
|% -5,62
|
|THYAO
|28,14
|3.591.973.069
|% -2,22
|
|KRDMD
|13,23
|3.461.202.292
|% -0,90
|
|EREGL
|31,20
|1.246.505.330
|% -1,33
|
|SISE
|14,99
|1.210.633.746
|% -0,40
|
|GARAN
|11,80
|889.220.299
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,42
|843.649.550
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,23
|3.461.202.292
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,81
|849.509.343
|% 0,00
|
|THYAO
|28,14
|3.591.973.069
|% -2,22
|
|HALKB
|5,12
|445.086.668
|% 4,70
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5173
|13,5335
|% -0,36
|
|Euro
|15,4688
|15,4886
|% -0,60
|
|Sterlin
|18,4887
|18,5814
|% -0,33
|
|Frank
|14,7933
|14,8824
|% -0,31
|
|Riyal
|3,5960
|3,6141
|% -0,32
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,19
|
|Altın Gr.
|793
|794
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|5.266
|5.346
|-20,00
|
|Tam
|5.245
|5.376
|-17,81
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|-8,61
|
|Çeyrek
|1.272
|1.300
|-4,31
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,28
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19RALYH
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 765, 732 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 87 kaybederek (% -0.73 ) 2, 292
-
17:17XU100
Endeks 2, 065 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 26, 131.00 milyon TL de
-
17:17ERCB
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 56.35 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 923 adet işlem
-
17:16LKMNH
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 11.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 910 adet işlem