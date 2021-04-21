***ISY* *IYP* *MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.04.2021 09:08
***ISY******IYP******MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Özel Durum Açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929805
BIST
10:291.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,76
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.353
10:298,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1577
En Düşük
8,0986
10:299,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8120
En Düşük
9,7531
10:29466,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,75
|Açılış
|: 466,57
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,28
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler10:28
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.151.651
|% 9,52
|
|FENER
|34,80
|53.191.199
|% 8,75
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BJKAS
|9,00
|7.923.726
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|SEYKM
|20,42
|1.962.966
|% -8,92
|
|ANELE
|4,51
|27.138.083
|% -8,89
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|PETKM
|6,52
|276.322.448
|% -0,76
|
|GARAN
|7,00
|192.535.263
|% -1,27
|
|EREGL
|18,24
|141.915.002
|% 0,05
|
|KRDMD
|7,28
|98.055.767
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,07
|90.460.535
|% -2,36
|
|YKBNK
|2,07
|90.460.535
|% -2,36
|
|PETKM
|6,52
|276.322.448
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,84
|65.391.433
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,36
|39.069.459
|% -6,85
|
|GARAN
|7,00
|192.535.263
|% -1,27
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1441
|8,1488
|% 0,51
|
|Euro
|9,7948
|9,8030
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2779
|11,3344
|% 0,07
|
|Frank
|8,8291
|8,8823
|% 0,09
|
|Riyal
|2,1603
|2,1712
|% 0,22
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|8,47
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,07
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,21
|