***ISY* *IYP* *MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.04.2021 14:13
***ISY******IYP******MAKTK*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [MAKTK]
İlgili Fonlar [IYP]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21-04-2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
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Özel Durum Açıklaması (Tekrar)
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930519
BIST
14:381.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
14:388,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0743
|Açılış
|: 8,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
14:389,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
14:38475,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,50
|Açılış
|: 474,98
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler14:38
|FORMT
|1,16
|8.548.544
|% 16,00
|
|MRSHL
|245,30
|1.278.936
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.179.045
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|3.545.790
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,76
|160.774
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.514.045
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,23
|135.766.902
|% -9,52
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|TUREX
|11,06
|142.219.585
|% -5,47
|
|GARAN
|7,07
|1.186.917.703
|% 1,58
|
|KOZAL
|108,60
|601.604.034
|% 3,33
|
|EREGL
|18,01
|531.256.244
|% 0,95
|
|PETKM
|6,33
|329.088.575
|% -0,78
|
|THYAO
|11,15
|319.845.480
|% 2,29
|
|GARAN
|7,07
|1.186.917.703
|% 1,58
|
|EKGYO
|1,82
|213.373.770
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|236.099.804
|% 0,97
|
|TSKB
|1,22
|92.782.827
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,94
|185.050.617
|% 0,34
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2503
|8,2534
|% 0,91
|
|Euro
|9,9418
|9,9485
|% 0,83
|
|Sterlin
|11,4689
|11,5264
|% 0,94
|
|Frank
|9,0008
|9,0550
|% 1,28
|
|Riyal
|2,1996
|2,2106
|% 1,13
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,14
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.137
|3.184
|29,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,90
|
|Yarım
|1.510
|1.550
|15,43
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,71
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|