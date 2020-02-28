***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:20
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822711
BIST
14:37107.153
En Yüksek
|Değişim
|: -2,96%
|| -3.265,66
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
14:376,2276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,2190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:376,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:37325,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,75
|Açılış
|: 325,48
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,40
|13.165.742
|% 14,12
|
|OYAYO
|3,75
|22.375.997
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,85
|22.684.869
|% 9,69
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,45
|1.212.266
|% -10,16
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|12,02
|1.041.165.482
|% -1,07
|
|ASELS
|28,18
|780.685.368
|% 0,71
|
|GARAN
|9,75
|301.180.598
|% -4,32
|
|YKBNK
|2,36
|196.491.057
|% -3,67
|
|ODAS
|1,98
|185.878.981
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,42
|148.516.474
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,26
|122.959.284
|% -2,33
|
|ODAS
|1,98
|185.878.981
|% -2,94
|
|THYAO
|12,02
|1.041.165.482
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,36
|196.491.057
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9850
|8,0251
|% 0,18
|
|Frank
|6,4161
|6,4548
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6526
|1,6609
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,40
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.151
|2.205
|-13,78
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-6,66
|
|Çeyrek
|522
|533
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,37
|