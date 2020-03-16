***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:14
***ISYAT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISYAT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISYAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829089
BIST
10:3391.361
En Yüksek
|Değişim
|: -4,44%
|| -4.243,89
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
10:336,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
10:337,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0826
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1156
En Düşük
6,9931
10:33313,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,50
|Açılış
|: 313,89
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|KUYAS
|1,13
|1.824.887
|% 6,60
|
|BRMEN
|1,14
|331.473
|% 6,54
|
|RTALB
|2,89
|16.016.508
|% 5,86
|
|BRKSN
|2,16
|306.832
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|689.820
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|51.640
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|24,04
|129.710.425
|% -5,58
|
|THYAO
|8,59
|98.515.740
|% -6,02
|
|GARAN
|8,51
|88.709.242
|% -5,55
|
|ECILC
|4,22
|56.780.005
|% 3,94
|
|YKBNK
|2,14
|43.612.498
|% -3,17
|
|IHLGM
|0,90
|20.038.298
|% -5,26
|
|ODAS
|1,31
|27.574.775
|% -5,07
|
|YKBNK
|2,14
|43.612.498
|% -3,17
|
|KRDMD
|1,97
|30.431.245
|% -4,37
|
|EKGYO
|1,14
|16.636.987
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8281
|7,8674
|% 1,04
|
|Frank
|6,6825
|6,7227
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6889
|1,6974
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.533
|1.534
|3,60
|
|Altın Gr.
|314
|314
|2,37
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,23
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|31,81
|31,81
|-2,04
|