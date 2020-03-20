***ISYAT* *FROTO* *OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISYAT******FROTO******OTKAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler FROTO, ISYAT, OTKAR23.03.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaFORD OTOSAN FROTO 3,12 2,652IS YAT. ORT. ISYAT 0,343 0,343OTOKAR OTKAR 8,3333333 7,0833333Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831064BIST