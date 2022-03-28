***ISYAT* *GEDIK* *NUHCM* *ARCLK* *OTKAR* *TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.03.2022 09:08
***ISYAT******GEDIK******NUHCM******ARCLK******OTKAR******TTRAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARCLK, GEDIK, ISYAT, NUHCM, OTKAR, TTRAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARCLK.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,2198274 TL Teorik Fiyat: 55,58 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) GEDIK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 7,88 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISYAT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 3,45 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NUHCM.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,15 TL Teorik Fiyat: 46,11 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) OTKAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 20,8333333 TL Teorik Fiyat: 431,367 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TTRAK.E Pay Başına Brüt Temettü: 22,4849631 TL Teorik Fiyat: 248,515 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013325
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8502
En Düşük
14,8049
18:0516,2842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0107
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05922,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -11,16
|Açılış
|: 922,74
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
922,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8440
|14,8480
|% 0,12
|
|Euro
|16,2611
|16,2858
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,4237
|19,5212
|% -0,35
|
|Frank
|15,8037
|15,8989
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,78
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-11,25
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,24
|
|B. Petrol
|113
|113
|-4,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem