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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

14.01.2022 18:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

1.01.2021 - 31.12.2021 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,04
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,03
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
62.556 22.574 85.130 7.752 92.882 22.521 115.403
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
0 0 0 0 0 0 0
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
200.729 192.546 393.275 170.092 563.367 121.745 685.112
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
263.285 215.120 478.405 177.845 656.250 144.264 800.514
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
249.795.194 231.903.045 240.993.411 241.467.438 241.147.985 262.725.667 246.780.713
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,1054 % 0,0928 % 0,1985 % 0,0737 % 0,2721 % 0,054911 % 0,324383



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994201


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4997 13,5182 % -0,47  
Euro 15,4077 15,4290 % -0,98  
Sterlin 18,4091 18,5014 % -0,76  
Frank 14,7339 14,8227 % -0,71  
Riyal 3,5878 3,6058 % -0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 -3,08  
Altın Gr. 790 790 -4,97  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,88 22,90 -0,18  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 -0,14  
B. Petrol 85,32 85,32 0,85  
Seans Raporu 18:05
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