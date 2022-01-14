***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeAracılık Hizmetleri İçin Ödenen KomisyonlarBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Açıklama1.01.2021 - 31.12.2021 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun UnvanıKomisyon Oranları (%)Komisyon Oranları (%)Aracı Kuruluşun Unvanıİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Hisse Senedi% 0,04Kamu Borçlanma Senetleri% 0,005Özel Sektör Borçlanma Senetleri% 0,005BPP (günlük)% 0,002952Ters Repo (O/N)% 0,001125Ters Repo (vadeli)% 0,001125VOB - Endeks Sözleşmesi% 0,03Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-AralıkOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarOrtaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği KomisyonlarYıl2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)62.556 22.574 85.130 7.752 92.882 22.521 115.403Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)0 0 0 0 0 0 0Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)200.729 192.546 393.275 170.092 563.367 121.745 685.112Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)263.285 215.120 478.405 177.845 656.250 144.264 800.514Ortalama Net Aktif Değer (TL)249.795.194 231.903.045 240.993.411 241.467.438 241.147.985 262.725.667 246.780.713Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)% 0,1054 % 0,0928 % 0,1985 % 0,0737 % 0,2721 % 0,054911 % 0,324383http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994201BIST