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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

16.04.2024 15:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar )

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Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

1.01.2024 - 31.03.2024 döneminde aracılık hizmetleri için ödenen komisyonlar
(*) Ters repo vadeli oranı, %0,001125 ile gün sayısının çarpımıdır.

Birinci Aracı Kuruluşun Unvanı İkinci Aracı Kuruluşun Unvanı Üçüncü Aracı Kuruluşun Unvanı Dördüncü Aracı Kuruluşun Unvanı
Komisyon Oranları (%)

Komisyon Oranları (%)

Aracı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,03
Kamu Borçlanma Senetleri
% 0,005
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0,005
BPP (günlük)
% 0,002952
Ters Repo (O/N)
% 0,001125
Ters Repo (vadeli)
% 0,001125
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar

Yıl
2024
Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
63.440
Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
1.541
Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL)
229.330
Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL)
294.311
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
387.335.891
Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,075983



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272759


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KCAER 63,25 1.827.905.597 % 10,00  
MAGEN 18,37 575.229.434 % 10,00  
UFUK 379,50 27.411.772 % 10,00  
DNISI 19,61 78.438.446 % 9,98  
GSRAY 7,62 657.537.897 % 9,96  
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Dolar 32,4880 32,4948 % 0,26  
Euro 34,6005 34,6147 % 0,35  
Sterlin 40,4261 40,6288 % 0,39  
Frank 35,5910 35,7694 % 0,25  
Riyal 8,6587 8,7021 % 0,37  
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17:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,11 28,15 % 0,66  
Platin 963,23 964,75 % 0,66  
Paladyum 1.023,49 1.027,79 % 0,66  
Brent Pet. 89,67 89,67 % 0,66  
Altın Ons 2.374,04 2.374,44 % 0,66  
Seans Raporu 17:54
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