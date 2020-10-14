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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

14.10.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Açıklama

01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2020 2020 2020 2020 2020
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
384344 321906 706250 331280 1037530
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
9440 9440 18880 9440 28320
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
273070478 228944394 251719147 235629042 246298417
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,144206 % 0,144728 % 0,288071 % 0,1446 % 0,432747



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881590


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 2,42 6.841.091 % 10,00  
TRCAS 5,28 128.546.661 % 10,00  
ISBIR 2.676,30 1.133.783 % 10,00  
ESEN 12,43 1.158.725 % 10,00  
YBTAS 15.400,00 623.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9147 7,9169 % -0,03  
Euro 9,3055 9,3109 % 0,05  
Sterlin 10,2797 10,3313 % 0,65  
Frank 8,6395 8,6915 % 0,21  
Riyal 2,1032 2,1138 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.905 1.905 13,88  
Altın Gr. 485 485 3,84  
Cumhuriyet 3.216 3.264 31,00  
Tam 3.200 3.281 25,79  
Yarım 1.547 1.587 12,48  
Çeyrek 776 794 6,24  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,19  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,07  
B. Petrol 43,17 43,17 0,73  
Seans Raporu 18:05
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