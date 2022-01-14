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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

14.01.2022 18:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretl


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklama

1.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
(*) Portföy yönetimi sözleşmesine istinaden 2021 yılı dönemi sonunda vergiler dahil 458.844,87 TL tutarında performans komisyonu, portföy yönetim şirketine ödenmiştir.

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
196741 182587 379328 189909 569237 665305 1234542
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
10532 10531 21063 10531 31594 12539 44133
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
249795194 231903045 240993411 241467438 241147985 262725667 246780713
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,082977 % 0,083275 % 0,166142 % 0,083009 % 0,249154 % 0,258004 % 0,518142



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994295


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PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5574 13,5778 % -0,03  
Euro 15,5000 15,5284 % -0,34  
Sterlin 18,5129 18,6057 % -0,20  
Frank 14,8273 14,9166 % -0,08  
Riyal 3,6058 3,6239 % -0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 -0,34  
Altın Gr. 796 796 0,46  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,96 22,98 -0,11  
Gümüş Gr. 10,02 10,04 -0,05  
B. Petrol 85,34 85,34 0,87  
Seans Raporu 18:05
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