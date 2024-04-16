***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
16.04.2024 15:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler
Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2024
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
305192
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Allegro Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
426000
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
387335891
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,188775
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272760
BIST