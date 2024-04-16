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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

16.04.2024 15:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretl


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler )

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Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

01.01.2024 - 31.03.2024 dönemine ait dışarıdan sağlanan hizmetler için ödenen komisyon ve ücretler 

Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler

Dönem
2024
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin Ödenen Tutar (TL)
305192
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , Allegro Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
426000
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
387335891
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%)
% 0,188775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272760


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KCAER 63,25 1.827.905.597 % 10,00  
MAGEN 18,37 575.229.434 % 10,00  
UFUK 379,50 27.411.772 % 10,00  
DNISI 19,61 78.438.446 % 9,98  
GSRAY 7,62 657.537.897 % 9,96  
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Dolar 32,4880 32,4948 % 0,26  
Euro 34,6005 34,6147 % 0,35  
Sterlin 40,4261 40,6288 % 0,39  
Frank 35,5910 35,7694 % 0,25  
Riyal 8,6587 8,7021 % 0,37  
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17:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,11 28,15 % 0,66  
Platin 963,23 964,75 % 0,66  
Paladyum 1.023,49 1.027,79 % 0,66  
Brent Pet. 89,67 89,67 % 0,66  
Altın Ons 2.374,04 2.374,44 % 0,66  
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