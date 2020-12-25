***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 25 Aralık 2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca 12. maddesinin ilişikteki tadil tasarısına uygun olacak şekilde değiştirilmesine, ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi hususlarında Şirketin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895037BIST