***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 232.143.407 189.217.077Satışların Maliyeti15 -200.066.591 -128.349.489TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.076.816 60.867.588BRÜT KAR (ZARAR)32.076.816 60.867.588Genel Yönetim Giderleri16 -4.316.035 -4.080.951Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 213.766 8.226.974Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -742.343ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.974.547 64.271.268FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.974.547 64.271.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.974.547 64.271.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 27.974.547 64.271.268DÖNEM KARI (ZARARI)27.974.547 64.271.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.974.547 64.271.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,17420000 0,40020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)(1 TL nominal hisseye karşılık) 18 0,17420000 0,40020000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.810.320 161.003.667Dönem Karı (Zararı)27.974.547 64.271.268Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.166.536 -1.482.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 243.706 207.278Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-137.106 791.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 59.967 49.468Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-197.073 742.343Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler13 0 -61.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-258.927 675.055Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -430.235 490.868Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8 171.308 184.187Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -1.014.209 -3.094.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.997.691 98.153.125Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.245.811 87.790.987Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.600.424 9.651.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.600.424 9.651.924Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.291 -20.508İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.291 -20.508Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-937 -3.295Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler626.095 47.149İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.479 782.194İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)304 677.299İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.175 104.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -55.979Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.810.320 160.942.317Alınan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -359.811 -331.469Ödenen Temettüler13 -55.085.555 -30.032.066YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.655.432 129.919.930NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.655.432 129.919.930DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ202.946.670 73.026.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 169.291.238 202.946.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 169.085.932 202.114.056Finansal Yatırımlar4 73.099.941 73.331.543Ticari Alacaklar5 7.259.208 658.784Diğer Alacaklar6 23.505 33.796İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 23.505 33.796Diğer Dönen Varlıklar12 57.168 56.231ARA TOPLAM249.525.754 276.194.410TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR249.525.754 276.194.410DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1 1Maddi Duran Varlıklar7 16.838 3.560Kullanım Hakkı Varlıkları8 563.961 720.202Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR580.800 723.763TOPLAM VARLIKLAR250.106.554 276.918.173KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 849.887 223.792İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 849.887 223.792Diğer Borçlar6 68.717 61.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 10.480 10.176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 58.237 51.062Kısa Vadeli Karşılıklar92.656 378.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 92.656 378.662ARA TOPLAM1.011.260 663.692TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.011.260 663.692UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 668.034 776.180İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar614.447 674.766Kiralama İşlemlerinden Borçlar19 614.447 674.766İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar53.587 101.414Kiralama İşlemlerinden Borçlar53.587 101.414Uzun Vadeli Karşılıklar317.705 240.679Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 317.705 240.679TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER985.739 1.016.859TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.996.999 1.680.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar248.109.555 275.237.622Ödenmiş Sermaye13 160.599.284 160.599.284Sermaye Düzeltme Farkları968.610 968.610Paylara İlişkin Primler (İskontolar)59.922 59.922Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 50.377.197 42.422.903Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 8.129.995 6.915.635Net Dönem Karı veya Zararı27.974.547 64.271.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR248.109.555 275.237.622TOPLAM KAYNAKLAR250.106.554 276.918.173Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 38.649.213 9.387.610 31.365.756 241.030.395 241.030.395Transferler13 3.773.690 27.592.066 -31.365.756Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.975 64.271.268 64.239.293 64.239.293Kar Payları13 -30.032.066 -30.032.066 -30.032.066Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 42.422.903 6.915.635 64.271.268 275.237.622 275.237.622Transferler13 7.954.294 56.316.974 -64.271.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.059 27.974.547 27.957.488 27.957.488Kar Payları13 -55.085.555 -55.085.555 -55.085.555Dönem Sonu Bakiyeler160.599.284 968.610 59.922 50.377.197 8.129.995 27.974.547 248.109.555 248.109.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)27.974.547 64.271.268DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.059 -31.975Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -17.059 -31.975Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.059 -31.975TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.957.488 64.239.293Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.957.488 64.239.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906396BIST