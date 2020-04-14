***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 14.02.2020Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - 2019 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,11 - 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2020 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda-2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,-Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 34,30'u (brüt=net) oranında, 55.085.554,41 TL tutarındaki kar payının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,-Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,-Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Gamze Yalçın, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Aydın Özcan, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. İbrahim Kurban'ın (bağımsız üye) seçilmelerine,-2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,-2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesinekarar verilmiştir.Ayrıca 2019 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.Olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 2019- KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak 2019-KAP .pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837789BIST