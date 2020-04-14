***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.04.2020 14:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı olağan genel kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 14.02.2020
Genel Kurul Tarihi 18.03.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent / Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2019 yılına ait kâr dağıtımının görüşülerek karara bağlanması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi,
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
10 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
11 - 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2020 tarihinde, saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda
-2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
-Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım tablosuna uygun olarak, çıkarılmış sermayenin % 34,30'u (brüt=net) oranında, 55.085.554,41 TL tutarındaki kar payının 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına,
-Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
-Yönetim kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 tarihine kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere Sn. Gamze Yalçın, Sn. Kenan Ayvacı, Sn. Volkan Kublay, Sn. Serhat Gürleyen, Sn. Aydın Özcan, Sn. Şule Işınsu Özmen (bağımsız üye), Sn. İbrahim Kurban'ın (bağımsız üye) seçilmelerine,
-2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine,
-2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
Ayrıca 2019 yılı içinde Şirket tarafından bağış yapılmamış olduğu hususu Genel Kurul'un bilgilerine sunulmuştur.
Olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 08.04.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi 2019- KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak 2019-KAP .pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837789
BIST