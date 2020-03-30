***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 100,79 2.015.822,2 3,35 0,92- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 101,9 4.585.552,65 7,63 2,09- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 101,2 2.024.020,2 3,37 0,92- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 101,6 1.828.717,2 3,04 0,83- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 102,74 3.082.072,8 5,13 1,41- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 102,73 5.136.348,5 8,54 2,34- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4