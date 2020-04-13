***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.002.620 3,33 0,89- TRSARCL72112 4.500.000 4.604.538,15 7,66 2,05- TRSASLN62118 2.000.000 2.031.320,2 3,38 0,9- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.836.189,72 3,06 0,82- TRSBOLU12115 3.000.000 3.097.415,1 5,16 1,38- TRSBOLU72119 5.000.000 5.010.172 8,34 2,23- TRSDEVA52119 2.490.000 2.553.198,44 4,25 1,14- TRSERGL52117 1.500.000 1.513.141,8 2,52 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 10.756.877,25 17,9 4,79- TRSTHALE2716 1.000.000 992.684,8 1,65 0,44- TRSHEKT32123 500.000 505.082,75 0,84 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.474.531,34 2,45 0,66- TRSKFTF62113 900.000 912.213,27 1,52 0,41- TRSKCTF62110 1.900.000 1.916.090,34 3,19 0,85- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.033.060,39 1,72 0,47- TRSOPAS22129 1.400.000 1.428.943,18 2,38 0,64- TRSTPRS12115 6.250.000 6.383.099,38 10,62 2,84- TRSTPRS22114 3.800.000 3.864.793,04 6,43 1,72- TRSVKFB92719 600.000 642.224,22 1,07 0,29- TRSYKBK62914 5.000.000 5.002.650,5 8,33 2,23- TRSYDAT32212 2.500.000 2.524.791 4,2 1,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 60.085.636,87 100 26,76B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 60.085.636,87 100 26,76C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 1.350 115,18VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 12.403 6,71VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 4.698 6,8VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,13GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 200.000 1.361.321,46 1 0,61- US900123AX87 7.900.000 54.257.203,1 39,77 24,16- US900123BZ27 2.000.000 12.940.030,73 9,48 5,76- XS1345632811 2.200.000 14.644.377,7 10,73 6,52- XS1079527211 500.000 3.278.343,98 2,4 1,46- XS1390320981 2.800.000 17.985.900,38 13,18 8,02- XS1219733752 1.700.000 11.638.082,67 8,53 5,18- XS1508914691 200.000 1.309.652,29 0,96 0,58- XS1571399754 1.000.000 6.467.005,9 4,74 2,88- XS1223394914 1.050.000 6.944.842,07 5,09 3,09- XS1605397394 900.000 5.617.226,61 4,12 2,5GRUP TOPLAMI- 20.450.000 136.443.986,88 100 60,76E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.04.2020 276.000 276.200,76 0,99 0,12BPP 13.04.2020 14.000 14.010,18 0,05 0,01T.Repo 13.04.2020 1.152.060 1.000.747,95 3,57 0,45Katılma Belgesi TI1 14.958 4.129.657,17 14,74 1,84Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.612.895 23,6 2,94VOB Nakit Teminat 15.992.558,56 15.992.558,56 57,06 7,12GRUP TOPLAMI- 28.026.069,62 100 12,48ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 224.555.693,37İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ224.555.693,37 % 100 % 100,25B. HAZIR DEĞERLER44.356 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar44.356 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)87.302,64 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklar0 % 0b) Diğer Alacaklar87.302,64 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)723.366,91 % 100 % 0,32D. BORÇLAR (-)-1.419.459,2 % 100 -% 0,63a) Takasa Borçlar0 % 0b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.419.459,2 % 100 -% 0,63NET VARLIK DEĞERİ223.991.259,72Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,3947İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama10/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837555BIST