***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100,12 100,46 2.009.262,4 3,36 0,89- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 100,06 4.502.537,1 7,52 1,99- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 100,72 2.014.435,6 3,36 0,89- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 102,33 1.841.851,62 3,08 0,81- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 100,4 3.012.130,5 5,03 1,33- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 103,76 100,59 5.029.645 8,4 2,22- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,05 2.565.927,82 4,28 1,13- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 1.500.000 101,68 101,73 1.526.000,85 2,55 0,67- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 102,62 10.774.670,55 17,99 4,76- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,51 985.114,9 1,64 0,43- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 101,47 507.340,75 0,85 0,22- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 103,56 1.480.950,9 2,47 0,65- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 101,2 910.756,26 1,52 0,4- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,27 1.924.128,1 3,21 0,85- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,7 1.037.383,66 1,73 0,46- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 102,02 1.428.247,66 2,38 0,64- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 99,82 6.238.937,5 10,42 2,75- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 102,41 3.891.507,42 6,5 1,72- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 107,58 645.493,38 1,08 0,28- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 100,45 5.022.576,5 8,39 2,22- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,53 2.538.187,75 4,24 1,12Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.887.086,22 100 26,43B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.887.086,22 100 26,43C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2020 F_XU0300420 800 111,65 115,82VIOP KISA POZİSYONLAR 30.04.2020 F_USDTRY0420 5.403 6,29 6,98VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 11.598 7,01 7,1VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 6,61 7,42GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 200.000 105,15 100,89 1.404.159,1 0,98 0,62- T.C. HAZİNE 05.06.2020 US900123AX87 2 7.900.000 102,75 102,92 56.582.116,27 39,48 24,97- T.C. HAZİNE 30.03.2021 US900123BH29 2 1.650.000 100,89 100,89 11.584.594,61 8,08 5,11- T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 99,13 13.797.217,71 9,63 6,09- T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 2.200.000 102,49 100,74 15.423.134,52 10,76 6,81- T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 100,57 3.499.449,11 2,44 1,54- T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 2.800.000 102,87 99,02 19.294.406,19 13,46 8,52- VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 100,34 1.396.528,29 0,97 0,62- YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 99,01 6.890.238,83 4,81 3,04- ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.050.000 102,36 101,05 7.383.824,66 5,15 3,26- ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 97,04 6.077.585,76 4,24 2,68GRUP TOPLAMI- 20.400.000 143.333.255,06 100 63,26E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 27.04.2020 300.000 300.203,42 1,29 0,13T.Repo 27.04.2020 1.417.645 2.001.283,84 8,57 0,88Katılma Belgesi TI1 4.958 1.372.916,76 5,88 0,61Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.617.745 28,33 2,92VOB Nakit Teminat 13.067.633,35 13.067.633,35 55,94 5,77GRUP TOPLAMI- 23.359.782,37 100 10,31ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 226.580.123,65İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ226.580.123,65 % 100 % 100B. HAZIR DEĞERLER12.285.918,29 % 100 % 5,42a) Kasab) Bankalar12.285.918,29 % 100 % 5,42c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)94.106,85 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar94.106,85 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)745.384,73 % 100 % 0,33D. BORÇLAR (-)-13.116.197,11 % 100 -% 5,79a) Takasa Borçlar-11.605.567,18 % 88,48 -% 5,12b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.510.629,93 % 11,52 -% 0,67NET VARLIK DEĞERİ226.589.336,41Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4109İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020Açıklama24/04/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842308BIST