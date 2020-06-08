***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFAKYB62011 2.000.000 2.011.989,8 3,35 0,86- TRSARCL72112 4.500.000 4.641.920,55 7,74 1,99- TRSASLN62118 2.000.000 2.038.564 3,4 0,88- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.812.929,58 3,02 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.051.657,9 5,09 1,31- TRSBOLU72119 5.000.000 5.088.519 8,48 2,19- TRSDEVA52119 2.490.000 2.519.053,57 4,2 1,08- TRSERGL52117 1.500.000 1.503.408,9 2,51 0,65- TRSGRAN23013 10.500.000 10.579.935,45 17,64 4,54- TRSTHALE2716 1.000.000 989.276 1,65 0,42- TRSHEKT32123 500.000 514.175,5 0,86 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.454.993,54 2,43 0,62- TRSKFTF62113 900.000 924.056,73 1,54 0,4- TRSKCTF62110 1.900.000 1.948.443,73 3,25 0,84- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.044.686,65 1,73 0,46- TRSOPAS22129 1.400.000 1.405.909,54 2,34 0,6- TRSTPRS12115 6.250.000 6.314.430,63 10,53 2,71- TRSTPRS22114 3.800.000 3.827.826,64 6,38 1,64- TRSVKFB92719 600.000 655.398,6 1,09 0,28- TRSYKBK62914 5.000.000 5.082.831,5 8,47 2,18- TRSYDAT32212 2.500.000 2.578.806,75 4,3 1,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.988.814,56 100 25,76B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.090.000 59.988.814,56 100 25,76C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XAUTRYM0620 12.000 369,94VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.06.2020 F_XU0300620 860 128,95VIOP KISA POZİSYONLAR 30.06.2020 F_USDTRY0620 10.098 6,81VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 7.150 6,99VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 500 7,08GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.000.000 6.937.703,02 4,89 2,98- USM8931TAA71 200.000 1.387.540,6 0,98 0,6- US900123BH29 3.650.000 25.533.463,62 18,01 10,97- US900123BH29 4.000.000 27.981.877,94 19,74 12,02- US900123BZ27 2.000.000 14.106.190,4 9,95 6,05- XS1345632811 200.000 1.389.109,99 0,98 0,6- XS1345632811 200.000 1.389.110,32 0,98 0,6- XS1345632811 2.400.000 16.669.319,84 11,76 7,16- XS1079527211 500.000 3.478.310,78 2,45 1,48- XS1390320981 2.600.000 17.909.186,26 12,63 7,69- XS1508914691 200.000 1.373.617,94 0,97 0,59- XS1571399754 1.000.000 6.939.861,57 4,9 2,98- XS1223394914 1.050.000 7.165.832,84 5,06 3,08- XS1223394914 500.000 3.412.301,35 2,41 1,47- XS1605397394 900.000 6.076.525,7 4,29 2,61GRUP TOPLAMI- 20.400.000 141.749.952,18 100 60,88E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 08.06.2020 310.000 310.203,84 1 0,13T.Repo 08.06.2020 5.761.550 6.004.048,77 19,31 2,58Katılma Belgesi TI1 522 145.703,43 0,47 0,06Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.637.975 21,35 2,85VOB Nakit Teminat 17.995.945,79 17.995.945,79 57,88 7,73GRUP TOPLAMI- 31.093.876,83 100 13,35ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 232.832.643,56İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ232.832.643,56 % 100 % 100,26B. HAZIR DEĞERLER1.353.927,43 % 100 % 0,58a) Kasab) Bankalar1.353.927,43 % 100 % 0,58c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)87.384,81 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar87.384,81 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)745.384,73 % 100 % 0,32D. BORÇLAR (-)-2.798.676,38 % 100 -% 1,21a) Takasa Borçlar-1.388.784,52 % 49,62 -% 0,6b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.409.891,86 % 50,38 -% 0,61NET VARLIK DEĞERİ232.220.664,15Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,446İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama05/06/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850052BIST