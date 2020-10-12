***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.585.531,5 8,15 1,95- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.830.559,68 3,25 0,78- TRSBOLU12115 3.000.000 3.073.548,9 5,46 1,31- TRSBOLU72119 5.000.000 5.013.409 8,91 2,14- TRSDEVA52119 2.490.000 2.553.983,54 4,54 1,09- TRSERGL52117 1.500.000 1.523.664,15 2,71 0,65- TRSGRAN23013 10.500.000 11.010.886,95 19,58 4,69- TRSTHALE2716 1.000.000 1.002.165,8 1,78 0,43- TRSHEKT32123 500.000 506.883,85 0,9 0,22- TRSISGY12113 1.430.000 1.462.083,91 2,6 0,62- TRSKFTF62113 900.000 910.217,61 1,62 0,39- TRSKCTF62110 1.900.000 1.919.358,91 3,41 0,82- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.033.940,03 1,85 0,43- TRSOPAS22129 1.400.000 1.424.453,38 2,53 0,61- TRSTPRS12115 6.250.000 6.347.499,38 11,29 2,7- TRSTPRS22114 3.800.000 3.866.148,5 6,87 1,65- TRSVKFB92719 600.000 641.513,58 1,14 0,27- TRSYKBK62914 5.000.000 5.008.842 8,91 2,13- TRSYDAT32212 2.500.000 2.528.704,25 4,5 1,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.243.394,92 100 23,96B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.243.394,92 100 23,96C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XU0301020 361 1.309,5VIOP UZUN POZİSYONLAR 30.10.2020 F_XAUTRYM1020 8.000 490VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 1.320,25VIOP KISA POZİSYONLAR 30.10.2020 F_USDTRY1020 10.977 7,89VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 7.400 8,05GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.867.995,83 6,5 4,2- US900123BH29 9.650.000 76.906.980,17 50,63 32,76- XS1345632811 2.800.000 22.404.137,13 14,75 9,54- XS1079527211 500.000 4.010.824,41 2,64 1,71- XS1390320981 2.400.000 19.015.765,92 12,52 8,1- XS1508914691 200.000 1.651.995,95 1,09 0,71- XS1223394914 1.550.000 12.501.172,89 8,23 5,33- XS1605397394 700.000 5.534.892,21 3,64 2,36GRUP TOPLAMI- 19.000.000 151.893.764,51 100 64,71E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12.10.2020 60.000 60.063,12 0,23 0,03T.Repo 12.10.2020 357.655 500.541,23 1,87 0,21Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.878.245 25,87 2,93VOB Nakit Teminat 19.153.913,03 19.153.913,03 72,03 8,16GRUP TOPLAMI- 26.592.762,38 100 11,33ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 234.729.921,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ234.729.921,81 % 100 % 96,9B. HAZIR DEĞERLER8.282.793,29 % 100 % 3,42a) Kasab) Bankalar8.282.793,29 % 100 % 3,42c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)92.557,16 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar92.557,16 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)625.405,67 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.490.739,15 % 100 -% 0,62a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.490.739,15 % 100 -% 0,62NET VARLIK DEĞERİ242.239.938,78Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5084İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama09/10/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880960BIST