***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.12.2020 19:49
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL72112 4.500.000 4.597.836,55 8,1 1,95
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.866.287,5 3,29 0,79
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.079.729,1 5,42 1,31
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.183.007,72 9,13 2,2
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.558.823,74 4,51 1,08
- TRSERGL52117 1.500.000 1.511.682,1 2,66 0,64
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.949.116,52 19,28 4,64
- TRSHEKT32123 500.000 501.192,53 0,88 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.462.382,24 2,57 0,62
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.965.411,59 3,46 0,83
- TRSKFTF62113 900.000 901.650,51 1,59 0,38
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.418,2 1,87 0,45
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.414.522,01 2,49 0,6
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.002.177,38 1,75 0,43
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.378.078,04 11,23 2,7
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.863.436,98 6,8 1,64
- TRSVKFB92719 600.000 663.072,88 1,17 0,29
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.599.623,74 4,58 1,1
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.239.290,38 9,22 2,22
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.796.739,7 100 24,08
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.796.739,7 100 24,08
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.712 8,08
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -1.266 7,88
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 9.724.545,28 100 4,12
GRUP TOPLAMI
- 1.200.000 9.724.545,28 100 4,12
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 14.12.2020 13.017.202,74 13.017.202,74 7,6877 5,5194
T.Repo 14.12.2020 13.017.202,74 13.017.202,74 7,6877 5,5194
T.Repo 14.12.2020 22.029.112,33 22.029.112,33 1399 9,3404
T.Repo 14.12.2020 37.048.961,64 37.048.961,64 21,8803 15,7089
T.Repo 14.12.2020 37.048.961,64 37.048.961,64 21,8803 15,7089
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.831.267,23 1,0815 0,7765
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.831.267,23 1,0815 0,7765
BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.221.898,41 1,9028 1,3661
BPP 16.12.2020 342.305,48 341.997,18 0,202 0,145
BPP 18.01.2021 373.214,68 367.428,53 0,217 0,1558
BPP 04.01.2021 407.233,97 403.512,57 0,2383 0,1711
BPP 15.12.2020 5.017.205,48 5.015.051,56 2,9618 2,1264
BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.041.711,75 2,9775 2,1377
BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.825.834,48 4,0312 2,8942
BPP 14.12.2020 750.970,89 750.970,89 0,4435 0,3184
BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.275.064,03 4,8871 3,5087
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.917.090 4,0851 2,9329
VOB Nakit Teminat 6.340.749,24 6.340.749,24 3,7447 2,6885
GRUP TOPLAMI
- 169.325.284,19 100 71,79
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 235.846.569,18
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
235.846.569,18 % 100 % 95,29
B. HAZIR DEĞERLER
62.829,94 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
62.829,94 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
12.502.776,78 % 100 % 5,05
a) Takastan Alacaklar
12.410.180,68 % 99,26 % 5,01
b) Diğer Alacaklar
92.596,1 % 0,74 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
645.791,84 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.544.530,36 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.544.530,36 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
247.513.437,38
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5412
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
11/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893125
BIST