***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.597.836,55 8,1 1,95- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.866.287,5 3,29 0,79- TRSBOLU12115 3.000.000 3.079.729,1 5,42 1,31- TRSBOLU72119 5.000.000 5.183.007,72 9,13 2,2- TRSDEVA52119 2.490.000 2.558.823,74 4,51 1,08- TRSERGL52117 1.500.000 1.511.682,1 2,66 0,64- TRSGRAN23013 10.500.000 10.949.116,52 19,28 4,64- TRSHEKT32123 500.000 501.192,53 0,88 0,21- TRSISGY12113 1.430.000 1.462.382,24 2,57 0,62- TRSKCTF62110 1.900.000 1.965.411,59 3,46 0,83- TRSKFTF62113 900.000 901.650,51 1,59 0,38- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.059.418,2 1,87 0,45- TRSOPAS22129 1.400.000 1.414.522,01 2,49 0,6- TRSTHALE2716 1.000.000 1.002.177,38 1,75 0,43- TRSTPRS12115 6.250.000 6.378.078,04 11,23 2,7- TRSTPRS22114 3.800.000 3.863.436,98 6,8 1,64- TRSVKFB92719 600.000 663.072,88 1,17 0,29- TRSYDAT32212 2.500.000 2.599.623,74 4,58 1,1- TRSYKBK62914 5.000.000 5.239.290,38 9,22 2,22Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.796.739,7 100 24,08B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.796.739,7 100 24,08C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.712 8,08VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 (SHORT) -1.266 7,88GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.724.545,28 100 4,12GRUP TOPLAMI- 1.200.000 9.724.545,28 100 4,12E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 14.12.2020 13.017.202,74 13.017.202,74 7,6877 5,5194T.Repo 14.12.2020 13.017.202,74 13.017.202,74 7,6877 5,5194T.Repo 14.12.2020 22.029.112,33 22.029.112,33 1399 9,3404T.Repo 14.12.2020 37.048.961,64 37.048.961,64 21,8803 15,7089T.Repo 14.12.2020 37.048.961,64 37.048.961,64 21,8803 15,7089BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.831.267,23 1,0815 0,7765BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.831.267,23 1,0815 0,7765BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.221.898,41 1,9028 1,3661BPP 16.12.2020 342.305,48 341.997,18 0,202 0,145BPP 18.01.2021 373.214,68 367.428,53 0,217 0,1558BPP 04.01.2021 407.233,97 403.512,57 0,2383 0,1711BPP 15.12.2020 5.017.205,48 5.015.051,56 2,9618 2,1264BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.041.711,75 2,9775 2,1377BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.825.834,48 4,0312 2,8942BPP 14.12.2020 750.970,89 750.970,89 0,4435 0,3184BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.275.064,03 4,8871 3,5087Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.917.090 4,0851 2,9329VOB Nakit Teminat 6.340.749,24 6.340.749,24 3,7447 2,6885GRUP TOPLAMI- 169.325.284,19 100 71,79ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 235.846.569,18İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ235.846.569,18 % 100 % 95,29B. HAZIR DEĞERLER62.829,94 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar62.829,94 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)12.502.776,78 % 100 % 5,05a) Takastan Alacaklar12.410.180,68 % 99,26 % 5,01b) Diğer Alacaklar92.596,1 % 0,74 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)645.791,84 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.544.530,36 % 100 -% 0,62a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.544.530,36 % 100 -% 0,62NET VARLIK DEĞERİ247.513.437,38Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5412İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893125BIST