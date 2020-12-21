***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriDiğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL72112 4.500.000 4.610.707,76 8,13 1,85- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.838.488,21 3,24 0,74- TRSBOLU12115 3.000.000 3.088.862,87 5,45 1,24- TRSBOLU72119 5.000.000 5.146.903,38 9,07 2,07- TRSDEVA52119 2.490.000 2.566.233,2 4,52 1,03- TRSERGL52117 1.500.000 1.516.446,04 2,67 0,61- TRSGRAN23013 10.500.000 10.984.873,12 19,37 4,42- TRSHEKT32123 500.000 502.866,85 0,89 0,2- TRSISGY12113 1.430.000 1.465.447,96 2,58 0,59- TRSKCTF62110 1.900.000 1.919.862,56 3,38 0,77- TRSKFTF62113 900.000 904.546,19 1,59 0,36- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.062.287,58 1,88 0,43- TRSOPAS22129 1.400.000 1.419.199,98 2,5 0,57- TRSTHALE2716 1.000.000 1.005.141,91 1,77 0,4- TRSTPRS12115 6.250.000 6.396.562,96 11,28 2,57- TRSTPRS22114 3.800.000 3.876.130,87 6,83 1,56- TRSVKFB92719 600.000 641.110,52 1,14 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.525.131,91 4,45 1,02- TRSYKBK62914 5.000.000 5.252.749,27 9,26 2,11Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.723.553,12 100 22,8B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 55.090.000 56.723.553,12 100 22,8C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.412 7,88GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- USM8931TAA71 1.200.000 9.441.562,07 100 3,8GRUP TOPLAMI- 1.200.000 9.441.562,07 100 3,8E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 21.12.2020 4.004.980,82 4.004.980,82 2,1936 1,6101T.Repo 21.12.2020 43.053.543,84 43.053.543,84 23,5815 17,3087T.Repo 21.12.2020 27.033.731,51 27.033.731,51 14,807 10,8683T.Repo 21.12.2020 46.057.279,45 46.057.279,45 25,2267 18,5163T.Repo 21.12.2020 7.008.716,44 7.008.716,44 3,8388 2,8177T.Repo 21.12.2020 7.008.745,21 7.008.745,21 3,8389 2,8177BPP 21.12.2020 179.227,31 179.227,31 0,0982 0,0721BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.836.925,33 161 0,7385BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.836.925,33 161 0,7385BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.231.853,17 1,7702 1,2993BPP 18.01.2021 373.214,68 368.578,54 0,2019 0,1482BPP 04.01.2021 407.233,97 404.749,25 0,2217 0,1627BPP 28.12.2020 4.882.308,49 4.867.382,76 2,666 1,9568BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.057.166,8 2,7699 2,0331BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.846.634,11 3,7501 2,7525BPP 28.12.2020 753.616,44 751.313,06 0,4115 0,302BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.300.631,66 4,5465 3,3371BPP 23.12.2020 993.783,7 992.941,63 0,5439 0,3992Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.932.305 3,797 2,787VOB Nakit Teminat 6.800.072,36 6.800.072,36 3,7246 2,7338GRUP TOPLAMI- 182.573.703,58 100 73,4ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 248.738.818,76İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ248.738.818,76 % 100 % 100,3B. HAZIR DEĞERLER101.520,68 % 100 % 0,04a) Kasab) Bankalar101.520,68 % 100 % 0,04c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)92.596,12 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar92.596,12 % 100Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)645.791,84 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.576.601,66 % 100 -% 0,64a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.576.601,66 % 100 -% 0,64NET VARLIK DEĞERİ248.002.125,73 % 100Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5442İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894147BIST