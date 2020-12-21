***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
21.12.2020 23:12
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL72112 4.500.000 4.610.707,76 8,13 1,85
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.838.488,21 3,24 0,74
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.088.862,87 5,45 1,24
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.146.903,38 9,07 2,07
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.566.233,2 4,52 1,03
- TRSERGL52117 1.500.000 1.516.446,04 2,67 0,61
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.984.873,12 19,37 4,42
- TRSHEKT32123 500.000 502.866,85 0,89 0,2
- TRSISGY12113 1.430.000 1.465.447,96 2,58 0,59
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.919.862,56 3,38 0,77
- TRSKFTF62113 900.000 904.546,19 1,59 0,36
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.062.287,58 1,88 0,43
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.419.199,98 2,5 0,57
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.005.141,91 1,77 0,4
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.396.562,96 11,28 2,57
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.876.130,87 6,83 1,56
- TRSVKFB92719 600.000 641.110,52 1,14 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.525.131,91 4,45 1,02
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.252.749,27 9,26 2,11
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.723.553,12 100 22,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 55.090.000 56.723.553,12 100 22,8
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (SHORT) -1.412 7,88
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- USM8931TAA71 1.200.000 9.441.562,07 100 3,8
GRUP TOPLAMI
- 1.200.000 9.441.562,07 100 3,8
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 21.12.2020 4.004.980,82 4.004.980,82 2,1936 1,6101
T.Repo 21.12.2020 43.053.543,84 43.053.543,84 23,5815 17,3087
T.Repo 21.12.2020 27.033.731,51 27.033.731,51 14,807 10,8683
T.Repo 21.12.2020 46.057.279,45 46.057.279,45 25,2267 18,5163
T.Repo 21.12.2020 7.008.716,44 7.008.716,44 3,8388 2,8177
T.Repo 21.12.2020 7.008.745,21 7.008.745,21 3,8389 2,8177
BPP 21.12.2020 179.227,31 179.227,31 0,0982 0,0721
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.836.925,33 161 0,7385
BPP 05.01.2021 1.849.108,77 1.836.925,33 161 0,7385
BPP 05.01.2021 3.253.288,49 3.231.853,17 1,7702 1,2993
BPP 18.01.2021 373.214,68 368.578,54 0,2019 0,1482
BPP 04.01.2021 407.233,97 404.749,25 0,2217 0,1627
BPP 28.12.2020 4.882.308,49 4.867.382,76 2,666 1,9568
BPP 04.01.2021 5.088.219,18 5.057.166,8 2,7699 2,0331
BPP 29.12.2020 6.870.482,74 6.846.634,11 3,7501 2,7525
BPP 28.12.2020 753.616,44 751.313,06 0,4115 0,302
BPP 05.01.2021 8.355.685,75 8.300.631,66 4,5465 3,3371
BPP 23.12.2020 993.783,7 992.941,63 0,5439 0,3992
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.932.305 3,797 2,787
VOB Nakit Teminat 6.800.072,36 6.800.072,36 3,7246 2,7338
GRUP TOPLAMI
- 182.573.703,58 100 73,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 248.738.818,76
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
248.738.818,76 % 100 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
101.520,68 % 100 % 0,04
a) Kasa
b) Bankalar
101.520,68 % 100 % 0,04
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
92.596,12 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
92.596,12 % 100
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
645.791,84 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-1.576.601,66 % 100 -% 0,64
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.576.601,66 % 100 -% 0,64
NET VARLIK DEĞERİ
248.002.125,73 % 100
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5442
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
18/12/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894147
BIST