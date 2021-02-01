***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ TUPRS 15.000 111,4 99,4 1.491.000 8,43 0,58Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- KARDEMİR D KRDMD 250.000 6,26 6,69 1.672.500 9,45 0,65Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 47.000 32,88 33 1.551.000 8,76 0,6Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 125.000 12,93 12,11 1.513.750 8,55 0,59HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 525.000 6,78 6,38 3.349.500 18,93 1,31- GARANTİ BANKASI GARAN 365.000 9,64 9,31 3.398.150 19,21 1,33- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 1.160.000 3,02 2,85 3.306.000 18,68 1,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 70.000 20,2 1.414.000 7,99 0,55Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 2.557.000 17.695.900 100 6,9B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- AKBANK TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 96,38 6.226.356,66 8,64 2,43- QNB FİNANSBANK TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,77 4.741.075,46 6,58 1,85- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 95,18 3.102.798,56 4,3 1,21- YAPI VE KREDİ BANKASI TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 100,87 5.043.285,2 6,99 1,97- ARÇELİK A.Ş. TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 100,62 4.528.022,85 6,28 1,77- AYGAZ A.Ş. TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 104,06 1.873.165,07 2,6 0,73- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 101,61 5.080.311,44 7,05 1,98- DEVA HOLDİNG A.Ş. TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 104,87 2.611.142,7 3,62 1,02- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 102,95 1.544.206,12 2,14 0,6- GARANTİ BANKASI TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 106,85 11.219.485,74 15,56 4,38- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 102,61 513.030,89 0,71 0,2- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 102,83 1.953.706,16 2,71 0,76- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 102,46 922.184,48 1,28 0,36- MİGROS TİCARET A.Ş. TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 102,08 1.041.217,02 1,44 0,41- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 103,4 1.447.594,48 2,01 0,56- HALK BANKASI TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 100,47 1.004.650,28 1,4 0,38- TÜPRAŞ TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 100,52 6.734.517,29 9,34 2,63- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 104,04 3.953.509,27 5,48 1,54- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 108,69 652.110,77 0,9 0,25- YDA İNŞAAT A.Ş. TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 103,22 2.580.602,06 3,58 1,01- Yapı ve Kredi Bankası TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 106,6 5.329.812,27 7,39 2,08Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 70.535.000 72.102.784,75 100 28,12B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 70.535.000 72.102.784,75 100 28,12C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.350 7,57 7,39VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 465,6 443,35GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 01.02.2021 3.004.191,78 3.004.191,78 1,8028 1,1715T.Repo 01.02.2021 20.027.945,21 20.027.945,21 12,0189 7,8101T.Repo 01.02.2021 6.008.383,56 6.008.383,56 3,6057 2,343T.Repo 01.02.2021 37.051.698,63 37.051.698,63 22,2349 14,4487T.Repo 01.02.2021 47.065.671,23 47.065.671,23 28,2443 18,3537T.Repo 01.02.2021 13.018.164,38 13.018.164,38 7,8123 5,0766BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.130.731,68 9,08 5,9004BPP 01.02.2021 590.824,38 590.824,38 0,3546 0,2304Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.044.123,72 3,027 1,967Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.058.932,2 3,636 2,3627Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.121.795 4,2738 2,7772VOB Nakit Teminat 6.515.285,96 6.515.285,96 3,9098 2,5407GRUP TOPLAMI- 166.637.747,73 100 64,98ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 256.436.432,48İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ256.436.432,48 % 100 % 102,61B. HAZIR DEĞERLER21.440,22 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar21.440,22 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)81.864,03 % 100 % 0,03a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar81.864,03 % 100 % 0,03Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)580.381,67 % 100 % 0,23D. BORÇLAR (-)-7.211.416,62 % 100 -% 2,89a) Takasa Borçlar-5.903.700 -% 81,87 -% 2,36b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.307.716,62 -% 18,13 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ249.908.701,78Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,5561İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama29/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906808BIST