***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.02.2021 19:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ TUPRS 15.000 111,4 99,4 1.491.000 8,43 0,58
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR D KRDMD 250.000 6,26 6,69 1.672.500 9,45 0,65
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 47.000 32,88 33 1.551.000 8,76 0,6
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 125.000 12,93 12,11 1.513.750 8,55 0,59
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 525.000 6,78 6,38 3.349.500 18,93 1,31
- GARANTİ BANKASI GARAN 365.000 9,64 9,31 3.398.150 19,21 1,33
- YAPI VE KREDİ BANKASI YKBNK 1.160.000 3,02 2,85 3.306.000 18,68 1,29
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 70.000 20,2 1.414.000 7,99 0,55
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.557.000 17.695.900 100 6,9
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKBANK TRFAKBK42129 0 6.460.000 95,8 96,38 6.226.356,66 8,64 2,43
- QNB FİNANSBANK TRFFNBK52113 1 4.705.000 100 100,77 4.741.075,46 6,58 1,85
- GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. TRFGRFA52114 0 3.260.000 94,33 95,18 3.102.798,56 4,3 1,21
- YAPI VE KREDİ BANKASI TRFYKBK42145 1 5.000.000 100 100,87 5.043.285,2 6,99 1,97
- ARÇELİK A.Ş. TRSARCL72112 3 4.500.000 102,75 100,62 4.528.022,85 6,28 1,77
- AYGAZ A.Ş. TRSAYGZ82118 3 1.800.000 102,16 104,06 1.873.165,07 2,6 0,73
- BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. TRSBOLU72119 3 5.000.000 103,76 101,61 5.080.311,44 7,05 1,98
- DEVA HOLDİNG A.Ş. TRSDEVA52119 3 2.490.000 102,44 104,87 2.611.142,7 3,62 1,02
- EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. TRSERGL52117 3 1.500.000 101,68 102,95 1.544.206,12 2,14 0,6
- GARANTİ BANKASI TRSGRAN23013 3 10.500.000 100 106,85 11.219.485,74 15,56 4,38
- HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. TRSHEKT32123 3 500.000 100,79 102,61 513.030,89 0,71 0,2
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. TRSKCTF62110 3 1.900.000 100,55 102,83 1.953.706,16 2,71 0,76
- KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. TRSKFTF62113 3 900.000 101,19 102,46 922.184,48 1,28 0,36
- MİGROS TİCARET A.Ş. TRSMGTIA2118 3 1.020.000 100,28 102,08 1.041.217,02 1,44 0,41
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. TRSOPAS22129 3 1.400.000 102,36 103,4 1.447.594,48 2,01 0,56
- HALK BANKASI TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 100,47 1.004.650,28 1,4 0,38
- TÜPRAŞ TRSTPRS12313 3 6.700.000 100 100,52 6.734.517,29 9,34 2,63
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRSTPRS22114 3 3.800.000 103,76 104,04 3.953.509,27 5,48 1,54
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 108,69 652.110,77 0,9 0,25
- YDA İNŞAAT A.Ş. TRSYDAT32212 3 2.500.000 100,43 103,22 2.580.602,06 3,58 1,01
- Yapı ve Kredi Bankası TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 106,6 5.329.812,27 7,39 2,08
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 70.535.000 72.102.784,75 100 28,12
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 70.535.000 72.102.784,75 100 28,12
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_USDTRY0221 (LONG) 1.350 7,57 7,39
VIOP UZUN POZİSYONLAR 26.02.2021 F_XAUTRYM0221 (LONG) 17.000 465,6 443,35
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 01.02.2021 3.004.191,78 3.004.191,78 1,8028 1,1715
T.Repo 01.02.2021 20.027.945,21 20.027.945,21 12,0189 7,8101
T.Repo 01.02.2021 6.008.383,56 6.008.383,56 3,6057 2,343
T.Repo 01.02.2021 37.051.698,63 37.051.698,63 22,2349 14,4487
T.Repo 01.02.2021 47.065.671,23 47.065.671,23 28,2443 18,3537
T.Repo 01.02.2021 13.018.164,38 13.018.164,38 7,8123 5,0766
BPP 19.02.2021 15.262.602,74 15.130.731,68 9,08 5,9004
BPP 01.02.2021 590.824,38 590.824,38 0,3546 0,2304
Vadeli Mevduat 25.02.2021 5.000.000 5.044.123,72 3,027 1,967
Vadeli Mevduat 18.02.2021 6.000.000 6.058.932,2 3,636 2,3627
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.121.795 4,2738 2,7772
VOB Nakit Teminat 6.515.285,96 6.515.285,96 3,9098 2,5407
GRUP TOPLAMI
- 166.637.747,73 100 64,98
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 256.436.432,48
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
256.436.432,48 % 100 % 102,61
B. HAZIR DEĞERLER
21.440,22 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
21.440,22 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
81.864,03 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.864,03 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
580.381,67 % 100 % 0,23
D. BORÇLAR (-)
-7.211.416,62 % 100 -% 2,89
a) Takasa Borçlar
-5.903.700 -% 81,87 -% 2,36
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.307.716,62 -% 18,13 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
249.908.701,78
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5561
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906808
BIST