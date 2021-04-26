***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 26.210 1.728.549,5 12,5 0,75Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 352.857 3.947.675,19 28,55 1,73Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 307.920 2.146.202,4 15,52 0,93Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 58.176 1.822.072,32 13,17 0,79Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 233 2.625,91 0,02 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 975 5.999,3 0,04 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 437.726 4.177.023,34 30,2 1,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.184.097 13.830.147,96 100 6,02B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFFNBK52113 4.705.000 4.734.080,66 5,62 2,06- TRFGRFA52114 3.260.000 3.235.679,75 3,84 1,41- TRFGRFA92110 1.950.000 1.826.559,15 2,17 0,8- TRFHSBC62114 13.850.000 13.455.520,15 15,98 5,86- TRFVKFB72130 2.000.000 2.032.883,17 2,41 0,89- TRFYKBK42145 5.000.000 5.086.104,02 6,04 2,21- TRSARCL72112 4.500.000 4.517.670,58 5,37 1,97- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.876.754,79 2,23 0,82- TRSBOLU72119 5.000.000 5.066.271,52 6,02 2,21- TRSDEVA52119 2.490.000 2.589.659,46 3,08 1,13- TRSERGL52117 1.500.000 1.544.670,1 1,83 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 11.209.713,7 13,31 4,88- TRSKCTF62110 1.900.000 1.947.409,5 2,31 0,85- TRSKFTF62113 900.000 921.102,91 1,09 0,4- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.044.590,86 1,25 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.066.875,07 1,27 0,45- TRSTHALE2716 1.000.000 1.062.918,23 1,26 0,46- TRSTPRS12313 6.700.000 7.051.128,23 8,38 3,07- TRSTPRS22312 5.000.000 5.216.160,96 6,2 2,27- TRSVKFB92719 600.000 655.238,21 0,78 0,29- TRSYDAT32212 2.500.000 2.584.747,37 3,07 1,13- TRSYKBK62914 5.000.000 5.463.244,83 6,49 2,38Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 82.205.000 84.188.983,18 100 36,66B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 82.205.000 84.188.983,18 100 36,66C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP UZUN POZİSYONLAR 30.04.2021 F_USDTRY0421 (LONG) 3.200 8,32GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 26.04.2021 17.035.397,26 17.035.397,26 12,94 7,42T.Repo 26.04.2021 17.035.397,26 17.035.397,26 12,94 7,42T.Repo 26.04.2021 33.068.712,33 33.068.712,33 25,12 14,4T.Repo 26.04.2021 33.068.712,33 33.068.712,33 25,12 14,4T.Repo 26.04.2021 7.014.613,7 7.014.613,7 5,33 3,05BPP 26.04.2021 190.396,66 190.396,66 0,15 0,08Vadeli Mevduat 04.05.2021 6.210.495,09 6.318.357,14 4,8 2,75Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.184.320 5,46 3,13Katılma Belgesi TI1 6.513 2.013.046,9 1,53 0,88VOB Nakit Teminat 8.698.765,16 8.698.765,16 6,61 3,79GRUP TOPLAMI- 131.627.718,74 100 57,32ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 229.646.849,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ229.646.849,88 % 100 % 100,27B. HAZIR DEĞERLER72.546,89 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar72.546,89 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)95.425,6 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar95.425,6 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-1.368.515,43 % 100 -% 0,6a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.368.515,43 % 100 -% 0,6NET VARLIK DEĞERİ229.032.868,61Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4261İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22/04/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931073BIST