***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 16.443 1.066.328,55 11,37 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 221.363 2.665.069,06 28,41 1,14Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 193.171 1.624.568,11 17,32 0,7Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 36.497 1.190.532,14 12,69 0,51Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 147 1.968,33 0,02 0HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 615 4.041,07 0,04 0Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 274.605 2.827.423,63 30,15 1,22Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 742.841 9.379.930,89 100 4,03B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFFNBK52113 4.705.000 4.785.929,1 6,43 2,06- TRFGRFA92110 1.950.000 1.846.261,56 2,48 0,79- TRFHSBC62114 13.850.000 13.592.293,05 18,26 5,85- TRFVKFB72130 2.000.000 2.055.668,52 2,76 0,88- TRSARCL42313 1.100.000 1.110.794,84 1,49 0,48- TRSARCL72112 4.500.000 4.568.481,88 6,14 1,96- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.811.870,73 2,43 0,78- TRSBOLU72119 5.000.000 5.123.238,51 6,88 2,2- TRSERGL52117 1.500.000 1.560.600,53 2,1 0,67- TRSGRAN23013 10.500.000 11.345.646,98 15,24 4,88- TRSKCTF62110 1.900.000 1.965.056,36 2,64 0,85- TRSKFTF62113 900.000 930.833,21 1,24 0,41- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.055.901,63 1,42 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.079.584,48 1,45 0,46- TRSTHALE2716 1.000.000 1.047.007,6 1,41 0,45- TRSTPRS12313 6.700.000 6.789.130,5 9,12 2,92- TRSTPRS22312 5.000.000 5.027.431,64 6,75 2,16- TRSVKFB92719 600.000 618.359,8 0,83 0,27- TRSYDAT32212 2.500.000 2.614.518,31 3,51 1,13- TRSYKBK62914 5.000.000 5.522.053,45 7,42 2,37Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 72.555.000 74.450.662,68 100 32,02B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 72.555.000 74.450.662,68 100 32,02C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- UZUN POZİSYON 30.06.2021 F_USDTRY0621 (LONG) 2.450 8,56GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 17.05.2021 49.125.856,16 49.125.856,16 33,03 21,13T.Repo 17.05.2021 49.125.856,16 49.125.856,16 33,03 21,13T.Repo 17.05.2021 1.002.568,49 1.002.568,49 0,67 0,43T.Repo 17.05.2021 1.002.568,49 1.002.568,49 0,67 0,43T.Repo 17.05.2021 2.005.136,99 2.005.136,99 1,35 0,86BPP 07.06.2021 2.115.377,1 2.092.093,64 1,41 0,9BPP 17.05.2021 232.605,42 232.605,42 0,16 0,1BPP 17.05.2021 38.099,16 38.099,16 0,03 0,02BPP 15.06.2021 568.116,23 559.519,21 0,38 0,24BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.503.776,07 6,39 4,09BPP 07.06.2021 10.088.721,53 9.977.677,36 6,71 4,29Vadeli Mevduat 10.06.2021 6.000.000 6.041.090,42 4,06 2,6Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.195.710 4,84 3,09Katılma Belgesi TI1 6.513 2.032.292,77 1,37 0,87VOB Nakit Teminat 8.776.549,03 8.776.549,03 5,9 3,77GRUP TOPLAMI- 148.711.399,37 100 63,95ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 232.541.992,97İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ232.541.992,97 % 100 % 100,28B. HAZIR DEĞERLER37.016,44 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar37.016,44 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)94.481,24 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar94.481,24 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-1.364.243,49 % 100 -% 0,59a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.364.243,49 % 100 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ231.895.808,83Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4439İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Açıklama12/05/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936647BIST