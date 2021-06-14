***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 19.665 1.240.861,5 6,09 0,52Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 17.212 1.771.719,2 8,69 0,74Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 252 1.930,32 0,01 0Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 113 3.584,36 0,03 0Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 157.916 2.303.994,44 11,31 0,96Haberleşme- 252.384 1.829.784 8,99 0,75DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1.976.947 8.027.658,29 39,4 3,35Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 500.781 5.192.107,27 25,48 2,17Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 2.925.270 20.371.639,38 100 8,49B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFGRFA92110 1.950.000 1.872.862,68 2,77 0,78- TRFHSBC62114 13.850.000 13.771.247,52 20,37 5,74- TRFVKFB72130 2.000.000 2.086.839,26 3,09 0,87- TRSARCL42313 1.100.000 1.128.044,14 1,67 0,47- TRSARCL72112 4.500.000 4.637.120,36 6,86 1,93- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.839.874,43 2,72 0,77- TRSBOLU72119 5.000.000 5.200.192,16 7,69 2,17- TRSGRAN23013 10.500.000 11.011.808,42 16,29 4,58- TRSKCTF62110 1.900.000 1.988.834,5 2,94 0,83- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.071.173,4 1,58 0,45- TRSOPAS22319 1.030.000 1.044.016,33 1,55 0,43- TRSTHALE2716 1.000.000 1.055.986,8 1,56 0,44- TRSTPRS12313 6.700.000 6.896.530,85 10,2 2,88- TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.824,54 7,56 2,13- TRSVKFB92719 600.000 626.635,52 0,93 0,26- TRSYDAT32212 2.500.000 2.654.746,98 3,93 1,11- TRSYKBK62914 5.000.000 5.601.450,86 8,29 2,34Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 65.450.000 67.597.188,73 100 28,18B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLAR- F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 510,16GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)T.Repo 14.06.2021 38.059.342,47 38.059.342,47 25,06 15,87T.Repo 14.06.2021 49.076.520,55 49.076.520,55 32,31 20,46T.Repo 14.06.2021 5.007.808,22 5.007.808,22 3,3 2,09T.Repo 14.06.2021 1.001.561,64 1.001.561,64 0,66 0,42BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.036.790,71 6,61 4,18BPP 14.06.2021 230.359,18 230.359,18 0,15 0,1BPP 15.06.2021 568.116,23 567.817,59 0,37 0,24BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.644.729,06 6,35 4,02Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.130.347,32 4,04 2,56Katılma Belgesi IJB 416.994 433.639,98 0,29 0,18Katılma Belgesi IJP 414.527 417.316,77 0,27 0,17Katılma Belgesi IKL 340.487 413.013,8 0,27 0,17Katılma Belgesi IKP 760.660 849.562,9 0,56 0,35Katılma Belgesi IPJ 317.510 869.767,84 0,57 0,36Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.219.090 4,75 3,01Katılma Belgesi ITP 378.090 422.425,97 0,28 0,18Katılma Belgesi TI1 14.412 4.561.106,7 3 1,9Katılma Belgesi TMG 53.567.713 7.808.351,25 5,14 3,26VOB Nakit Teminat 9.146.254,97 9.146.254,97 6,02 3,81GRUP TOPLAMI- 151.895.806,92 100 63,33ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 239.864.635,03İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ239.864.635,03 % 100 % 101,96B. HAZIR DEĞERLER62.139,3 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar62.139,3 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)83.007,31 % 100 % 0,04a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar83.007,31 % 100 % 0,04Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)586.561,67 % 100 % 0,25D. BORÇLAR (-)-5.333.807,4 % 100 -% 2,27a) Takasa Borçlar-3.941.200 % 73,89 -% 1,68b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.392.607,4 % 26,11 -% 0,59NET VARLIK DEĞERİ235.262.535,91Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,4649İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942247BIST