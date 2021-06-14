***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.06.2021 18:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 19.665 1.240.861,5 6,09 0,52
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 17.212 1.771.719,2 8,69 0,74
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 252 1.930,32 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 113 3.584,36 0,03 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 157.916 2.303.994,44 11,31 0,96
Haberleşme
- 252.384 1.829.784 8,99 0,75
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 1.976.947 8.027.658,29 39,4 3,35
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.781 5.192.107,27 25,48 2,17
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.925.270 20.371.639,38 100 8,49
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFGRFA92110 1.950.000 1.872.862,68 2,77 0,78
- TRFHSBC62114 13.850.000 13.771.247,52 20,37 5,74
- TRFVKFB72130 2.000.000 2.086.839,26 3,09 0,87
- TRSARCL42313 1.100.000 1.128.044,14 1,67 0,47
- TRSARCL72112 4.500.000 4.637.120,36 6,86 1,93
- TRSAYGZ82118 1.800.000 1.839.874,43 2,72 0,77
- TRSBOLU72119 5.000.000 5.200.192,16 7,69 2,17
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.011.808,42 16,29 4,58
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.988.834,5 2,94 0,83
- TRSMGTIA2118 1.020.000 1.071.173,4 1,58 0,45
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.044.016,33 1,55 0,43
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.055.986,8 1,56 0,44
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.896.530,85 10,2 2,88
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.824,54 7,56 2,13
- TRSVKFB92719 600.000 626.635,52 0,93 0,26
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.654.746,98 3,93 1,11
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.601.450,86 8,29 2,34
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 65.450.000 67.597.188,73 100 28,18
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
- F_XAUTRYM0621 (LONG) 14.000 510,16
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 14.06.2021 38.059.342,47 38.059.342,47 25,06 15,87
T.Repo 14.06.2021 49.076.520,55 49.076.520,55 32,31 20,46
T.Repo 14.06.2021 5.007.808,22 5.007.808,22 3,3 2,09
T.Repo 14.06.2021 1.001.561,64 1.001.561,64 0,66 0,42
BPP 07.07.2021 10.158.630,14 10.036.790,71 6,61 4,18
BPP 14.06.2021 230.359,18 230.359,18 0,15 0,1
BPP 15.06.2021 568.116,23 567.817,59 0,37 0,24
BPP 15.06.2021 9.649.801,58 9.644.729,06 6,35 4,02
Vadeli Mevduat 29.07.2021 6.117.690,41 6.130.347,32 4,04 2,56
Katılma Belgesi IJB 416.994 433.639,98 0,29 0,18
Katılma Belgesi IJP 414.527 417.316,77 0,27 0,17
Katılma Belgesi IKL 340.487 413.013,8 0,27 0,17
Katılma Belgesi IKP 760.660 849.562,9 0,56 0,35
Katılma Belgesi IPJ 317.510 869.767,84 0,57 0,36
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.219.090 4,75 3,01
Katılma Belgesi ITP 378.090 422.425,97 0,28 0,18
Katılma Belgesi TI1 14.412 4.561.106,7 3 1,9
Katılma Belgesi TMG 53.567.713 7.808.351,25 5,14 3,26
VOB Nakit Teminat 9.146.254,97 9.146.254,97 6,02 3,81
GRUP TOPLAMI
- 151.895.806,92 100 63,33
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 239.864.635,03
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
239.864.635,03 % 100 % 101,96
B. HAZIR DEĞERLER
62.139,3 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
62.139,3 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
83.007,31 % 100 % 0,04
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
83.007,31 % 100 % 0,04
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
586.561,67 % 100 % 0,25
D. BORÇLAR (-)
-5.333.807,4 % 100 -% 2,27
a) Takasa Borçlar
-3.941.200 % 73,89 -% 1,68
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.392.607,4 % 26,11 -% 0,59
NET VARLIK DEĞERİ
235.262.535,91
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4649
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
11/06/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942247
BIST