***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
02.08.2021 20:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM A.Ş. BIMAS 55.079 65,22 63,4 3.492.008,6 7,49 1,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- PETKİM PETKM 183 5,6 5,67 1.037,61 0 0
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 33.569 102,06 93,8 3.148.772,2 6,75 1,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- KARDEMİR DEMİR ÇELİK KRDMD 344 6,77 7,85 2.700,4 0,01 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- ARÇELİK A.Ş. ARCLK 100.154 33,13 33,02 3.307.085,08 7,09 1,38
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI THYAO 504.228 13,75 12,73 6.418.822,44 13,76 2,68
Haberleşme
- TÜRK TELEKOM TTKOM 482.961 7,01 6,52 3.148.905,72 6,74 1,32
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 1.061.948 5,43 5,26 5.585.846,48 11,98 2,34
- GARANTİ BANKASI GARAN 691.687 8,37 8,52 5.893.173,24 12,64 2,47
- Yapı ve Kredi Bankası YKBNK 2.590.335 2,25 2,39 6.190.900,65 13,28 2,59
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 302.171 18,48 20,56 6.212.635,76 13,32 2,6
- SABANCI HOLDİNG SAHOL 294 9,32 9,48 2.787,12 0,01 0
- ŞİŞECAM SISE 425.680 8,03 7,59 3.230.911,2 6,93 1,35
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 6.248.633 46.635.586,5 100 19,51
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- GARANTİ FAKTORİNG 01.09.2021 TRFGRFA92110 0 1.950.000 93,38 98,48 1.920.340,11 4,51 0,8
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 100,09 1.100.955,74 2,59 0,46
- AYGAZ A.Ş. 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 105 1.889.926,92 4,44 0,79
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 107,71 11.309.231,25 26,58 4,73
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 102,76 1.048.185,15 2,46 0,44
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 104,23 1.073.568,51 2,52 0,45
- HALK BANKASI 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 105,05 1.050.515,8 2,47 0,45
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 100,39 6.725.817,86 15,81 2,81
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 104,37 5.218.434,25 12,27 2,18
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 103,18 619.100,53 1,46 0,26
- VESTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 01.08.2022 TRSVSTL82218 4 2.500.000 100 100,17 2.504.198,15 5,89 1,05
- YDA İNŞAAT A.Ş. 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 104,36 2.609.101,23 6,13 1,09
- Yapı ve Kredi Bankası 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 109,55 5.477.537,79 12,87 2,29
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 40.700.000 42.546.913,29 100 17,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 40.700.000 42.546.913,29 100 17,8
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_USDTRY0821 (LONG) 1.700 8,66 8,57
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XAUTRYM0821 (LONG) 14.000 517,07 503,61
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.08.2021 F_XU0300821 (SHORT) -950 1.514,53 1.521
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo 02.08.2021 6.009.355,07 6.009.355,07 492 2,5136
T.Repo 02.08.2021 6.009.355,07 6.009.355,07 492 2,5136
T.Repo 02.08.2021 44.068.603,84 44.068.603,84 29,4005 18,4331
T.Repo 02.08.2021 44.068.603,84 44.068.603,84 29,4005 18,4331
BPP 24.09.2021 10.296.876,71 10.015.684,89 6,682 4,1894
BPP 02.08.2021 841.322,14 841.322,14 0,5613 0,3519
Vadeli Mevduat TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 02.09.2021 6.274.554,7 6.287.616,8 4,1948 2,63
Katılma Belgesi IJB 416.994 413.680,57 0,276 0,173
Katılma Belgesi IJP 414.527 412.885,47 0,2755 0,1727
Katılma Belgesi IKL 340.487 423.484,11 0,2825 0,1771
Katılma Belgesi IKP 760.660 863.878,52 0,5763 0,3613
Katılma Belgesi IPJ 317.510 880.117,72 0,5872 0,3681
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 7.687.710 5,1289 3,2156
Katılma Belgesi ITP 378.090 445.775,67 0,2974 0,1865
Katılma Belgesi TI1 6.513 2.109.824,64 1,4076 0,8825
Katılma Belgesi TMG 71.050.719 10.678.709,91 7,1243 4,4667
VOB Nakit Teminat 8.673.911,02 8.673.911,02 5,7868 3,6281
GRUP TOPLAMI
- 149.890.519,28 100 62,7
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 239.073.019,05
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
239.073.019,05 % 100 % 100,3
B. HAZIR DEĞERLER
21.949,57 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
21.949,57 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
81.532,08 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
81.532,08 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
515.747,83 % 100 % 0,22
D. BORÇLAR (-)
-1.324.519,41 % 100 -% 0,56
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.324.519,41 % 100 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
238.367.729,12
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4842
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.07.2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954245
BIST